Treviso, Vitucci: "Abbiamo giocato con più carattere che lucidità"

Dalla sala stampa del Palaverde le dichiarazioni di coach Frank Vitucci al termine della vittoria per 91-88 sulla Estra Pistoia: "Vittoria col brivido, ma sicuramente importante e che dimostra che abbiamo giocato con più carattere che lucidità in certi momenti della partita. Siamo stati bravi perché non abbiamo ceduto mai, neanche dopo i loro parziali che ci hanno portato più volte sotto di 7 punti. La squadra ha reagito bene e si è fatta trovare pronta in difesa nel finale, dopo che aveva fatto fatica a limitare le due grandi prestazioni dalla distanza di Paschall e Rowan. Al di là del brivido finale, si tratta di una vittoria che premia il grande carattere e la forza nel reagire. Siamo contenti di aver visto il Palaverde dimostrare molta empatia anche quando eravamo in difficoltà: ci hanno sicuramente supportato al meglio. Credo che in un posto così sia fondamentale che ci sia questa spinta comune nella stessa direzione, nonostante qualche frizione e contestazione che ci sono state".