Mai così bene prima di domenica. La gara contro la Givova Scafati, che per la NutriBullet Treviso si è trasformata nella seconda vittoria stagionale dopo il 104-75 finale, sarà per sempre speciale per Bruno Mascolo. Con la bellezza di 23 punti, per il play italiano è infatti arrivata la miglior prestazione personale in LBA Serie A, superando i 21 segnati nella stagione 2021/22 con la maglia di Tortona. 9 tiri da due segnati, altro nuovo record personale, su 12 tentativi, per un totale di 10 tiri segnati nella gara su 14 tentati. Nuovo "high" anche per valutazione, 29, che supera il 25 fatto registrare contro la Fortitudo Bologna nella stagione 2021/22 in canotta Derthona.