Ricomincio da Tre...viso: Vitucci riparte dallo zoccolo duro

LA RIPARTENZA

Il primo giorno a Sant'Antonino ha riacceso i riflettori sulla Nutribullet, tra scommesse ("Paulicap? Può migliorare ancora") e l'entusiasmo dei nuovi

Consapevolezza di aver superato delle difficoltà che non potranno che tornare utili e l'entusiasmo di ritrovarsi con ancora più stimoli: lo stato d'animo della Nutribullet Treviso, radunatasi a Sant'Antonino per iniziare la preparazione in vista della LBA 2024/25, sembra tra i più positivi. O almeno, è ciò che pare dalle dichiarazioni di giocatori e staff tecnico rilasciate sull'edizione odierna de La Tribuna.

Coach FRANK VITUCCI

Sono contento di aver conservato uno zoccolo duro, giocatori felici di essere rimasti qui. In più i nuovi arrivati li conosco bene, per cui credo che ciò sia un buon viatico per questa nuova stagione. Che dovremo iniziare sulla scia delle cose buone fatte nel finale dell'ultima.

DS SIMONE GIOFRÈ

Siamo quasi al completo (Alston in arrivo settimana prossima da Washington, nda) e la cosa è un po' inusuale, visti gli anni passati. Puntiamo a un buon precampionato e a farci trovar pronti per il derby della prima giornata. La scommessa? Di nuovo Paulicap, può migliorare ancora.

VALERIO MAZZOLA

I presupposti ci sono, già dal primo allenamento ho visto un gruppo coeso. So che è presto per dirlo ma le sensazioni sono buonissime, il gruppo americano è bello compatto.

BRUNO MASCOLO

Mi hanno convinto Vitucci e Giofrè, che ho avuto a Brindisi, e le responsabilità che hanno voluto darmi. Treviso sarà un avversario scomodo per tutti.

KY BOWMAN

Se c'è qualcosa di cui sono sicuro è che non voglio iniziare allo stesso modo di un anno fa. E credo che non sarà così. Cambierò ruolo rispetto al passato, da quanto ho capito tornerò alle mie origini alternandomi in regia con Bruno Mascolo.

JP MACURA

Sono al 100% in forma, i miei guai fisici sono alle spalle. Ho dovuto saltare un'intera stagione per rimettermi in sesto ma ora sto bene e non vedo l'ora di iniziare.

OSVALDAS OLISEVICIUS

Mia moglie e io eravamo rimasti favorevolmente colpiti dall'accoglienza di Treviso, quando è giunta la proposta di rinnovo del contratto sono stato felice di accettare.

PAULY PAULICAP

All'inizio non è stato semplice, ma non ho mai smesso di lavorare duramente per migliorare. Obiettivo? Magari confermare quel titolo di miglior stoppatore della LBA, perché no?