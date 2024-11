TREVISO, VITUCCI: "GRAZIE AI TIFOSI PER LA PAZIENZA"

Coach Frank Vitucci dalla sala stampa del Palaverde dopo la vittoria per 104-75 sulla Givova Scafati: “Per noi è una vittoria importante sia per il risultato, sia per la nostra prestazione. Pur non avendo avuto tutti i giocatori al loro meglio c’è stato un apporto difensivo individuale molto efficace, fatto di responsabilità però anche di collaborazione. Siamo usciti molto bene dagli spogliatoi e con gran compattezza: dal punto di vista offensivo siamo stati incredibili, dopo che nel secondo quarto ci eravamo un po’ bloccati. La volontà di mostrare in campo quello che sono il lavoro quotidiano, gli sforzi e la volontà di vincere ci ha premiati. L’attacco è stata una conseguenza del buon apporto della panchina e delle risorse che, come detto, siamo stati in grado di trovare per far fronte alle difficoltà emerse. Sono molto contento sia per i giocatori, sia per chi ci segue. Ringrazio a nome della squadra quest’ultimi per la loro pazienza e per il supporto che ci hanno dato: è una gioia per noi vedere il palazzetto festante e noi con loro”.