VITUCCI, CAREZZA A TREVISO: "QUESTA VITTORIA È UN PASSO IMPORTANTE"

Il coach della Nutribullet sottolinea l'importanza della vittoria ottenuta sul parquet di Napoli (69-84). "Abbiamo tenuto la partita in equilibrio per tre quarti sapendo che loro avrebbero messo in campo molta veemenza agonistica. Siamo andati abbastanza bene, pur con qualche problema di falli, e siamo stati abbastanza lucidi per fare bene in attacco. Mi dispiace vedere la contestazione, ma anche per noi oggi era un passo importante da fare. La pausa? Per molte squadre le situazioni sono in fermento, ci saranno dei cambiamenti, vedi proprio Napoli con due giocatori nuovi. Il nostro cambiamento? Recuperare gli infortunati Harrison e Mazzola che sono rimasti a casa e dovrebbero tornare disponibili. Per noi saranno una aggiunta importante, anche se questa sera i loro compagni hanno fatto una prestazione di carattere".