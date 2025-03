Basket, Serie A: Sassari manda ko Trapani, che assist alle inseguitrici

Non arriva la quinta sinfonia per Trapani, ecco invece il terzo successo per Sassari: Bulleri e i suoi sconfiggono 92-80 la capolista, che rischia l'aggancio delle inseguitrici. La capolista vuole allungare a parte subito forte, firmando il 7-3 con Alibegovic e volando subito sul +12: ispiratissimo Galloway, autore di una doppia tripla. Sassari reagisce con la tripla di Veronesi e si porta a due punti dai rivali, ma Notae firma il +4 al termine del primo quarto (25-21). Nel secondo periodo Cappelletti firma il sorpasso del Banco di Sardegna, che reagisce subito al controsorpasso di Eboua: sardi sul +4, Eboua pareggia da tre (35-35). Nel finale di tempo, però, Fobbs fa la differenza: cinque liberi siglano il 46-41 sassarese a metà gara. Nel terzo periodo ci si aspetterebbe la dura reazione dei Trapani Shark, che invece iniziano col piede a mano tirato: Sassari è letale da tre con Fobbs (tre volte) e Bendzius, +9 sardo sul 58-48. Sassari tocca anche il +14, poi si vede negare un canestro solare: la reazione è veemente, con Veronesi a firmare il 70-57 e il successivo +15 di Cappelletti (72-57). I sardi toccano anche il 60% da tre, ma nell'ultimo quarto Trapani prova la reazione d'impeto: con Robinson e senza Galloway (out per falli), i siciliani arrivano fino al -5. La reazione di Sassari però è importante e, al tempo stesso, gli Shark ritraggono le fauci: la difesa si perde costantemente Bendzius e viene punita con due triple. Vanno dunque ko i leader della Serie A, Sassari vince 92-80: Bulleri e i suoi salgono in 10a posizione (10-14), Fobbs (22) e Bendzius (20) i migliori. Trapani resta prima (17-7), ma domani potrebbe subire l'aggancio delle inseguitrici (Milano, Brescia, Bologna e Trento). Si interrompe, dunque, la striscia di successi consecutivi degli Shark: decisive le bassi percentuali da tre (37.5%) e ai liberi (52%).