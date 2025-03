Trapani, Repesa: "Se siamo primi non vuol dire che siamo i Celtics"

L'immediato post partita di Sassari-Trapani (92-80), anticipo del 24° turno di LBA, ha visto anche il commento di Jasmin Repesa, coach dei siciliani: "Vorrei fare i complimenti alla Dinamo per una vittoria meritata. Non abbiamo fatto le cose che avevamo preparato, siamo stati in partita nei primi 7/8' con una concentrazione di altissimo livello. Abbiamo limitato una squadra che corre bene, si esalta in contropiede e facendo canestri facili, e soprattutto si accende segnando tanto da 3. Poi abbiamo perso concentrazione, il nostro matchup in transizione difensiva non è stato corretto o con il giusto tempismo. Non abbiamo riconosciuto tutte le situazioni in difesa, cambi, aiuti... Non abbiamo giocato al nostro livello. Non ci siamo mai accoppiati bene con le giuste marcature come avevamo preparato. Loro hanno preso tiri facili, penetrazioni, 1vs1 troppo facili. Quando si subiscono canestri facili, non è semplice giocare. Siamo calati con l'intensità quando si sono messi a zona, ma nel secondo tempo ci siamo adeguati e dopo ogni buona difesa abbiamo provato a spingere la palla e correre. Ma non abbiamo avuto il livello della concentrazione che serviva per battere un'avversaria come la Dinamo. "Pancia piena" da cpaolista? Se apre questo argomento, dobbiamo restare due ore. Questo è un dispiacere. Come avevo detto, quando si vince bisogna rimanere con i piedi per terra, essere concentrati per il prossimo impegno. Quando si perde uguale, senza euforie positive o negative. Purtroppo non è stato così. Se siamo primi non vuol dire che siamo i Boston Celtics. Siamo stati e siamo rimasti la Trapani Shark, stessa squadra di prima.