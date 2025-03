Basket, Serie A: Brescia batte Trento, ecco l'aggancio alla vetta

VANOLI CREMONA-NUTRIBULLET TREVISO 94-77

Anche la Vanoli Cremona si stacca dal penultimo posto, che ora è tutto di Scafati (6-18): vittoria per 94-77 su Treviso, per riagganciare Varese (7-17). Non c'è storia al PalaRadi sin dai primissimi minuti, visto che i lombardi decollano sul +10 (29-19) e dilagano ulteriormente nel secondo quarto. Nikolic è l'assoluto protagonista con 25 punti in 26 minuti giocati, Davis (18) e Willis (16) gli ottimi secondi violini. La Vanoli si porta sul +14 a metà gara, dilaga oltre i venti punti di margine nel terzo quarto e alza solo leggermente il piede nel periodo finale. Nulla da fare per la Nutribullet Treviso, che porta quattro giocatori in doppia cifra (Harrison, Caroline, Macura e Olisevicius) e cade per 94-77. Match semplicemente senza storia e i veneti vedono sfumare la chance di riagganciare Sassari al decimo posto: nove vittorie e quindici ko per loro. Sorride invece Cremona, che sale al terzultimo posto con uno score di 7-17: riagganciata Varese.