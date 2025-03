Brescia, coach Poeta prolunga il contratto fino al 2027

Coach Giuseppe Poeta, durante la sua prima stagione ed esperienza da Capo Allenatore, sulla panchina della Germani Brescia in Serie A, ha raggiunto risultati importanti, come testimonia la sequenza di 7 vittorie consecutive, che ha permesso alla Pallacanestro Brescia di conquistare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di Torino e il primato in classifica al termine del girone d’andata.