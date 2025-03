Marco Belinelli, orgoglio di capitano per la rivincita Virtus

Un altro dato sintomatico dello sforzo di Beli sono i 7 rimbalzi catturati, alcuni anche in maniera spettacolare, consona al contesto di una Segafredo Arena sold out e in attesa di potersi accendere con qualche giocata fuori dall'ordinario. Solamente il 15 gennaio 2022 (84-66 con Treviso), dal ritorno in Europa, Belinelli aveva registrato questo numero: per contestualizzare, nelle 26 gare di Eurolega disputate in stagione i rimbalzi totali catturati dal 38enne di San Giovanni in Persiceto sono stati 11.