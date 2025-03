Bologna, Ivanovic: "Buona vittoria, i ragazzi lavorano duramente"

Dopo la gara con Milano ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Buona partita e buona vittoria. Abbiamo iniziato come l’ultima partita, ma poi siamo cresciuti d’intensità, anche a livello difensivo. Possiamo vincere o perdere, giocare bene o giocare male, ma non deve mai mancare l’impegno, il sacrificio e la voglia di sbattersi in difesa. E questi ragazzi si allenano bene e duramente. L’arbitraggio? Preferisco non rispondere. Io chiedo agli arbitri sempre solo una cosa: avere lo stesso criterio nelle fischiate. Akele? Ha giocato bene, ma aveva giocato bene anche contro l’Olympiacos, è un giocatore importante per noi.”