Milano, Messina: "Quelle tre triple concesse a Belinelli in transizione..."

Così coach Ettore Messina ha commentato la partita di Bologna: “Credo che la Virtus abbia avuto la partita in due momenti diversi. Il primo quando non si è innervosita di fronte al nostro avvio di gara, che è stato molto buono, e il secondo quando li abbiamo ripresi nel secondo tempo. In quel momento abbiamo concesso tre canestri da tre a Belinelli in transizione: onestamente è stato un peccato all’interno di una gara in cui abbiamo fatte anche cose buone. Abbiamo giocato una partita, chi non era in campo non poteva esserci e siamo preoccupati per Shields perché ha giocato tanto, anche in Nazionale, e adesso ha il tendine infiammato. Contiamo di recuperarlo per giovedì. Nel quarto periodo abbiamo avuto altre chance di rimonta ma lì abbiamo sbagliato troppi tiri aperti da fuori che ci hanno condannato. In termini di impegno è stato comunque un segnale importante. Questo è un campionato in cui magari noi e la Virtus abbiamo più abitudine a giocare partite ravvicinate, ma adesso paghiamo i tanti impegni in una stagione in cui abbiamo avuto, noi e loro, diversi infortuni pesanti. E’ vero però che ci sono tante squadre buone e la corsa al titolo è molto aperta”.