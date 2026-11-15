Sci cdm: Pinheiro Braathen in testa nello slalom di Levi, Vinatzer 19/o

Il brasiliano di scuola norvegese Lucas Pinheiro Braathen è nettamente al comando in 52.69 dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo maschile di Levi, il primo della stagione. Dietro di lui - con condizioni di pista e meteo perfette ed un tracciato molto regolare e ritmico - ci sono il francese Clement Noel (53.34) e, a sorpresa col pettorale n.27, l'austriaco Joshua Sturm (53.53). Miglior azzurro dopo la prova dei primi trenta atleti è il gardenese Alex Vinatzer - unico italiano tra i sette al via a partire in questo gruppo - al momento 19/o in 54.49 con il pettorale 17. Seconda decisiva manche alle ore 13.