Eurobasket donne: l'Italia batte anche l'Austria, 71-49 a Vienna

Seconda vittoria in due partite per l'Italia nelle qualificazioni agli Europei di basket femminile. A Vienna, le ragazze di Andrea Capobianco hanno sconfitto 71-49 l'Austria e ora guardano al prossimo impegno, martedì prossimo a Riga contro la Lettonia. Il ct aveva spiegato alla vigilia che l'obiettivo era impedire alla squadra di casa di andare sempre velocemente al tiro e le azzurre hanno rispettato le consegne, con una difesa attenta e buona precisione in attacco. Il primo quarto si è concluso 16-11 per l'Italia, che poi ha aumentato via via il vantaggio per andare all'intervallo lungo sul 38-26. Gli ultimi due quarti non hanno cambiato lo scenario, 54-31 al 30', anche se l'ultimo, almeno come punteggio, è stato il più equilibrato. Le migliori marcatrici sono state Cubaj e Andrè con 12 punti, in doppia cifra anche Keys (11) e Pan (10). "Sono molto soddisfatto dell'approccio, un atteggiamento che avremmo dovuto mantenere per l'intero arco della gara - ha commentato Capobianco - è su questo aspetto sul quale dobbiamo insistere con convinzione a cominciare dalla partita di Riga. Il bilancio rimane decisamente positivo: abbiamo visto la squadra lottare su ogni pallone, con la palla che in attacco si è mossa con fluidità e una panchina costantemente pronta a sostenere le compagne. Tutti segnali eccellenti".