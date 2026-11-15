Basket Nba: Miami continua a risalire con Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo ha segnato 34 punti nel successo per 137-117 dei Miami Heat contro i Detroit Pistons, confermando il buon momento della sua squadra. Miami, che aveva iniziato la stagione con quattro sconfitte consecutive, ha portato finalmente il proprio bilancio in positivo, 7-6, e si ritrova ora quinta nella Eastern Conference. I Chicago Bulls hanno ottenuto una vittoria a sorpresa, battendo in trasferta i Minnesota Timberwolves per 117-106. Per i Bulls si tratta solo della terza vittoria stagionale (3-9), ottenuta contro una formazione che veniva da cinque successi consecutivi. A Cleveland, una tripla doppia di Tyrese Proctor ha permesso ai Cavaliers di ottenere una vittoria per 127-117 contro i Dallas Mavericks. Proctor ha chiuso con 24 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, guidando al successo una squadra priva dell'intero quintetto base titolare: Donovan Mitchell, James Harden e Jarrett Allen sono stati tenuti a riposo a causa dei ritardi nei viaggi, provocati dal blocco dei voli a livello nazionale negli Stati Uniti. Sempre nella notte italiana, i Denver Nuggets hanno portato il loro record a 7-4 battendo in trasferta i New Orleans Pelicans per 116-108. Nikola Jokic ha come sempre trascinato Denver con 26 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, mentre Jamal Murray ha contribuito con 23 punti in una vittoria agevole per gli ospiti. Infine, a Memphis i Grizzlies hanno portato il proprio bilancio a 9-4, travolgendo i Brooklyn Nets (3-9) con il punteggio di 129-110.