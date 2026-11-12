Trieste, Lajae Jones è convinto: "Possiamo vincere Coppa Italia e campionato"

A differenza di tanti giocatori arrivati oltreoceano, Jones non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al basket Europeo, merito anche dei suoi compagni, come afferma lui stesso: "Mi stanno aiutando tantissimo. Diversi di loro hanno esperienza in NBA, come Langston (Galloway), Sean (McDermott) e Colbey (Ross), e mi danno consigli su come potrei tornare. Anche il fatto che giochino in Europa da qualche anno mi è molto utile. I giocatori italiani, poi, mi dimostrano tanto affetto e mi aiutano a migliorare. Lo stesso vale per lo staff tecnico e per tutte le persone che lavorano nella società: sono stati tutti molto disponibili. Faccio tante domande, analizzo i video insieme a loro e cerco di capire come possiamo migliorare come squadra."