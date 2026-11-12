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Trieste, Lajae Jones è convinto: "Possiamo vincere Coppa Italia e campionato"

In un'intervista rilasciata a "Il Piccolo", Lajae Jones non nasconde le sue ambizioni con Trieste

12 Nov 2026 - 11:04
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© Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste

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MVP dell'ultima giornata e un impatto pazzesco nel nostro campionato, Lajae Jones è il fenomeno del momento. Arrivato il giorno della vigilia della prima partita di campionato contro Milano, il classe 2004 selezionato dai Golden State Warriors nel Draft NBA 2026 si sta rivelando la meteora della stagione. 18.9 punti di media, secondo per valutazione totale dietro Tobey, secondo per rimbalzi a partita (9.1) e leader per stoppate (1.7). "Se mi aspettavo un impatto del genere? Sono veramente sorpreso - dice Jones -. Sapevo che avrei potuto fare una buona stagione e partire bene, ma non mi aspettavo un inizio così straordinario. Ora devo soltanto continuare su questa strada e migliorare ancora." 

Nell'ultima sfida contro la BC Roma erano presenti anche membri dello staff degli Warriors: "Si sono fatti sentire, eccome. Mi dicono solo di continuare così, di costruire su quanto fatto finora e, più avanti, di vedere quando ci sarà l'occasione di tornare nella Bay Arena". 

A differenza di tanti giocatori arrivati oltreoceano, Jones non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al basket Europeo, merito anche dei suoi compagni, come afferma lui stesso: "Mi stanno aiutando tantissimo. Diversi di loro hanno esperienza in NBA, come Langston (Galloway), Sean (McDermott) e Colbey (Ross), e mi danno consigli su come potrei tornare. Anche il fatto che giochino in Europa da qualche anno mi è molto utile. I giocatori italiani, poi, mi dimostrano tanto affetto e mi aiutano a migliorare. Lo stesso vale per lo staff tecnico e per tutte le persone che lavorano nella società: sono stati tutti molto disponibili. Faccio tante domande, analizzo i video insieme a loro e cerco di capire come possiamo migliorare come squadra." 

Ma il suo rendimento è anche merito di Coach Taccetti: "Mi permette di giocare ad alto ritmo: mi trovo molto bene in transizione, così come tutta la squadra. Inoltre, tiriamo tanto da tre: posso prendere un tiro quando sono libero oppure attaccare il closeout, andare verso canestro o creare occasioni per i compagni". 

Non mancano le ambizioni di gloria: "Voglio migliorare giorno dopo giorno e arrivare a giocarmi la Coppa Italia e il campionato. Penso che abbiamo tutte le possibilità di vincere entrambe le competizioni".

Infine un commento sulla città che lo ha accolto: "Trieste è molto bella, sembra San Francisco - sottolinea Jones -. La città è schiacciata tra le colline e il mare e il centro storico con le sue stradine. Mi piace, davvero".

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