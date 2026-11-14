Auto finisce fuori strada a rally Lucca, ferito commissario gara

Un commissario di gara di 62 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio durante lo svolgimento del Rally Coppa Città di Lucca. L'incidente è avvenuto lungo il tracciato delle Pizzorne, nel territorio comunale di Villa Basilica, nelle fasi finali della prova speciale. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto è uscita di strada finendo in un campo adiacente e investendo l'addetto al percorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo prima di disporne il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Le sue condizioni non sarebbero gravi e avrebbe riportato la frattura di una gamba. Le operazioni di soccorso e i rilievi per la messa in sicurezza del tratto hanno comportato una sospensione temporanea della competizione, accumulando un ritardo di circa quaranta minuti sulla tabella di marcia della manifestazione.