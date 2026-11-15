Sci CdM: altra vittoria di Pinheiro Braathen, Vinatzer quinto in rimonta

Dopo il successo nel gigante di Soelden, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha vinto in 1.48.04 anche lo slalom speciale di Levi, in Finlandia. E' la sua decima vittoria in coppa del mondo. Con lui sul podio il francese Clement Noel in 1.48.60 e lo svizzero e campione olimpico Loic Meillard in 1.48.77. Per l'Italia c'è la splendida seconda manche di Alex Vinatzer, l'unico azzurro rimasto in gara, che con il miglior tempo assoluto è stato catapultato dalla 23/a posizione ad un prezioso quinto posto in classifica in 1.48.91. La coppa del mondo torna ora sulle Alpi: sabato prossimo slalom speciale donne a Gurgl, in Austria, e domenica slalom uomini.