Basket, Serie A: Virtus ko contro Reggio Emilia, vincono Olimpia e Brescia

UNA HOTELS REGGIO EMILIA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 84-70

Reggio Emilia riapre ulteriormente la corsa al primo posto in Regular Season: l'Una Hotels, infatti, domina il Derby contro la Virtus che cade 84-70. Una partita che i padroni di casa conquistano nella fase centrale di gara, visto che rifilano un 49-26 ai campioni d'Italia in carica se si considerano secondo e terzo parziale. La partita è di fatto chiusa anche prima dell'ultimo periodo, visto il 69-51 per la squadra di Priftis. Bene Echenique (15), Barford (14) e Caupain (12), mentre alle V Nere non bastano i 17 di Edwards. E adesso, potenzialmente, la Virtus può essere agganciata da Brescia.



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 99-87

L'Olimpia Milano vince grazie a un perfetto secondo quarto e piega 99-87 Sassari, confermandosi terza insieme a Venezia che però ha una partita in meno. La formazione di Poeta è sotto di 5 punti (27-22) dopo 10 minuti, ma è il 33-16 prima dell'intervallo lungo a fare la differenza, tanto che la ripresa (44-44) finisce in perfetta parità. A fare la differenza sono i sei giocatori in doppia cifra tra cui LeDay (16), Nebo (15), Brooks (13) e la doppia doppia di Mannion (12 punti e 11 rimbalzi). Sassari resta a 14: il margine su Treviso è ancora rassicurante, ma è il secondo ko di fila per i sardi.



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 77-85

La Leonessa non molla e resta seconda in classifica grazie all'85-77 in casa di Trento. Brescia batte la Dolomiti Energia grazie soprattutto al primo quarto da +12 (30-18), anche se nella ripresa la Dolomiti Energia prova a riavvicinarsi ma rosicchia pochi punti, appena 4 nei successivi 30 minuti. Fondamentali, per la squadra di Cotelli, i 21 punti di Bilan, ma anche Ndour (15) e il solito Della Valle (14) aiutano Brescia a restare la principale inseguitrice di Bologna.



LE ALTRE PARTITE

Potenzialmente terza in solitaria resta Venezia, che nella ripresa rischia ma piega 84-78 Trieste, che con il 30-12 del terzo periodo sogna una super rimonta. Alla fine, fa la differenza, nel +6 finale, il 18-13 dell'ultimo quarto. Tripla cifra per Tortona, che piega 100-73 Cantù, mentre domina Napoli: Varese, incredibilmente, realizza solo 6 punti nel secondo quarto. Alla fine, anche i campani superano quota 100 punti: finisce 104-75. Sorride pure Treviso, che però rischia nel finale: 97-94 su Cremona. Adesso, la Nutribullet è potenzialmente a -2 dalla salvezza.