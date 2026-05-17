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Basket, gara 1 quarti playoff Serie A: Bologna e Venezia non sbagliano

Battute Trento e Tortona nella gara d'apertura. Le V Nere rispondono al successo di Milano di sabato rifilando 31 punti alla Dolomiti Energia

17 Mag 2026 - 22:21
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I campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna non sbagliano nell'esordio dei playoff di Serie A: vittoria 102-71 sulla Dolomiti Energia Trentino e buoni segnali per il resto della post season. Il gruppo di Jakovljevic vola grazie ai 21 punti a testa di Carsen Edwards e Derrick Alston, accompagnati da Yago Dos Santos (14) e Daniel Hackett (12). 

Le Vu Nere indirizzano il discorso con i 23 punti di vantaggio all'intervallo lungo, prima di completare il discorso nel quarto conclusivo in seguito al  14-14 del terzo periodo. I 15 punti di Bayehe non sono abbastanza per permettere a Trento di restare in partita. Martedì 19 maggio alle 20 gara 2. 

Vince anche l'Umana Reyer Venezia, che fa sua Gara 1 per 89-82 contro la Bertram Derthona Tortona. Sfida più equilibrata in cui ha fatto la differenza Cole per i padroni di casa (20 punti e 4 assist), oltre ai 19 di Parks. Gli ospiti ci provano con i 20 di Hubb, ma il -15 di inizio ripresa è un distacco complicato da colmare. Tortona non si abbatte e si riavvicina nel quarto quarto, 84-80 a 1' dalla fine, ma Cole sigilla la vittoria di Venezia con un floater e i tiri liberi. Martedì alle 17 gara 2

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