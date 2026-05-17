Basket, gara 1 quarti playoff Serie A: Bologna e Venezia non sbagliano

Vince anche l'Umana Reyer Venezia, che fa sua Gara 1 per 89-82 contro la Bertram Derthona Tortona. Sfida più equilibrata in cui ha fatto la differenza Cole per i padroni di casa (20 punti e 4 assist), oltre ai 19 di Parks. Gli ospiti ci provano con i 20 di Hubb, ma il -15 di inizio ripresa è un distacco complicato da colmare. Tortona non si abbatte e si riavvicina nel quarto quarto, 84-80 a 1' dalla fine, ma Cole sigilla la vittoria di Venezia con un floater e i tiri liberi. Martedì alle 17 gara 2.