Basket, gara 1 quarti playoff Serie A: Bologna e Venezia non sbagliano
Battute Trento e Tortona nella gara d'apertura. Le V Nere rispondono al successo di Milano di sabato rifilando 31 punti alla Dolomiti Energia
© X
I campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna non sbagliano nell'esordio dei playoff di Serie A: vittoria 102-71 sulla Dolomiti Energia Trentino e buoni segnali per il resto della post season. Il gruppo di Jakovljevic vola grazie ai 21 punti a testa di Carsen Edwards e Derrick Alston, accompagnati da Yago Dos Santos (14) e Daniel Hackett (12).
Le Vu Nere indirizzano il discorso con i 23 punti di vantaggio all'intervallo lungo, prima di completare il discorso nel quarto conclusivo in seguito al 14-14 del terzo periodo. I 15 punti di Bayehe non sono abbastanza per permettere a Trento di restare in partita. Martedì 19 maggio alle 20 gara 2.
Vince anche l'Umana Reyer Venezia, che fa sua Gara 1 per 89-82 contro la Bertram Derthona Tortona. Sfida più equilibrata in cui ha fatto la differenza Cole per i padroni di casa (20 punti e 4 assist), oltre ai 19 di Parks. Gli ospiti ci provano con i 20 di Hubb, ma il -15 di inizio ripresa è un distacco complicato da colmare. Tortona non si abbatte e si riavvicina nel quarto quarto, 84-80 a 1' dalla fine, ma Cole sigilla la vittoria di Venezia con un floater e i tiri liberi. Martedì alle 17 gara 2.