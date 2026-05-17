Pallavolo, Manfredi (Fipv): "Perugia modello di organizzazione e motivo di orgoglio"

17 Mag 2026 - 23:19

"La straordinaria conferma di Perugia in Champions League è il frutto di un lavoro eccezionale portato avanti dalla società con competenza, visione e continuità. Vincere per il secondo anno consecutivo la massima competizione europea non è mai casuale: significa aver costruito nel tempo una realtà solida, ambiziosa e capace di mantenersi ai vertici del volley internazionale. Perugia rappresenta oggi un modello di organizzazione e programmazione, oltre che un motivo di orgoglio per tutta la pallavolo italiana". Così Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, commenta la vittoria di Perugia in Champions League. "Al presidente Gino Sirci, a dirigenti, staff e atleti vanno i complimenti della Federazione per una stagione straordinaria e per un successo che conferma il movimento pallavolistico italiano sempre più ai vertici del panorama internazionale", conclude.

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