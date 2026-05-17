Rugby: Petrarca vince a Rovigo e va in finale contro Reggio Emilia

Il Petrarca Padova vince 18-16 in trasferta il derby con i campioni d'Italia in carica della Rugby Rovigo e raggiunge il Valorugby Emilia nella finale che si giocherà proprio a Padova, allo stadio Plebiscito, martedì 2 giugno alle 18.15. Di fronte ad uno stadio Battaglini pieno, circa 4.200 spettatori, oggi i padovani hanno vinto grazie ad una meta tecnica a cinque minuti dalla fine dopo essere stati in svantaggio per tutta la partita. Anche l'andata, domenica scorsa a Padova, era stata vinta dal Petrarca 9-8 grazie a tre piazzati dei padroni di casa, una meta non trasformata e un calcio di Rovigo. Due invece le mete nella gara di oggi, oltre alla meta tecnica finale, una di Rovigo al 28' del primo tempo con Belloni, una del Petrarca nella ripresa, all'11 esimo con Romanini.