Internazionali, Vagnozzi: "Sinner negli ultimi due mesi incredibile, sta facendo la storia"

"Incredibile quello che sta facendo da diversi mesi, arrivare a Roma con tanta pressione e vincere: sta facendo la storia". Così Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, dopo il successo agli Internazionali d'Italia. "Nel 2022 ho iniziato questa avventura con Jannik - ha detto l'allenatore - e non avrei mai pensato pensare che in così poco tempo ottenesse tutti questi risultati è speciale. Mi rende orgoglioso, la sua forza mentale è incredibile. Quello che sta facendo negli ultimi due mesi è incredibile. Il segreto del team è che siamo tutte persone che fanno questo lavoro non perché siamo col numero uno al mondo ma perché gli piace quello che fanno".