Mattarella incontra Bolelli e Vavassori: "Singolo e doppio insieme, un en plein"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la premiazione di Jannik Sinner, ha incontrato anche i vincitori della finale di doppio Andrea Vavassori e Simone Bollelli. "Complimenti, molto combattuta", le prime parole del Capo dello Stato alla coppia azzurra riferendosi alla finale disputata. "Poi in casa...", la replica di Bollelli. "Singolo e doppio insieme, un en plein. Come l'anno scorso", prosegue Mattarella parlando con i due tennisti. "L'anno scorso era toccato alle donne, quest'anno a noi", conclude Bolelli.