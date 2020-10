Basket, Serie A: l’Olimpia schianta Roma, Sassari tiene il passo. Virtus Bologna ko

GIORNATA 4

L’Olimpia Milano resta a punteggio pieno nel campionato di basket di Serie A dopo la 4a giornata: le Scarpette rosse dominano contro Roma, chiudendo con un netto 93-71 (Moretti 15, LeDay 14). Tiene il passo, a due lunghezze di distanza, Sassari, che batte la Fortitudo 89-86 grazie ai 22 di Spissu. Crolla la Virtus Bologna: la Reggiana dell’ex Baldi Rossi (18) vince 77-67 e infligge agli uomini di Djordjevic il secondo ko di fila.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-VIRTUS ROMA 93-71

Reduce dalla fantastica prestazione in Eurolega contro il Real Madrid, l’Olimpia non ha alcun problema a sbarazzarsi di una Virtus Roma che incappa nella nona sconfitta in dieci partite ufficiali giocate nella nuova stagione, Supercoppa compresa. Il match è segnato fin da subito: Milano vola sopra la doppia cifra di vantaggio già a metà del primo periodo e non deve più gaurdarsi indietro, consentendo a coach Ettore Messina di ampliare le rotazioni e far rifiatare alcuni uomini chiave: non a caso Sergio Rodriguez e Kile Hines restano sul parquet per meno di dieci minuti effettivi. Si ergono quindi a protagonisti Davide Moretti, che mette a tabellino 15 punti ed è il top scorer della partita, e Zach LeDay, che termina a 14. Bene anche Shavon Shields, che segna 12 punti in poco più di 18 minuti. A Roma non bastano i 14 di Dario Hunt e i 13 di Gerald Robinson: la squadra di Piero Bucchi resta nei bassifondi della classifica.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-FORTITUDO LAVOROPIÙ BOLOGNA 89-86

I bolognesi allenati dall’ex Meo Sacchetti sognano il colpaccio per 30 minuti, ma devono arrendersi a uno scatenato Marco Spissu, che con 12 dei suoi 22 punti totali è decisivo nella quarta frazione di gioco (29-18 il parziale) con cui la Dinamo rimonta dal -8 e conquista due punti importanti per tenere il passo dell’Olimpia. Non è solo Spissu a convincere: Sassari può contare infatti sulla doppia-doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Miro Bilan oltre che sui 15 punti di Jason Burnell e sui 12 di Eimantas Bendzius e Justin Tillman. Alla Effe non bastano i 23 di Adrian Banks e i 20 di Pietro Aradori per evitare la terza sconfitta in quattro partite: le speranze degli ospiti si spengono sulla tripla allo scadere sbagliata dal veterano Stefano Mancinelli.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 67-77

Prosegue l’inatteso momento no della Virtus Bologna, che non riesce a replicare sui parquet italiani le prestazioni convincenti in ambito europeo. Contro una determinata Reggiana le Vu Nere si illudono di poter condurre in porto il match dopo un brillante primo quarto (24-18 il parziale), ma gli uomini di Antimo Martino reggono l’urto di Milos Teodosic e compagni arrivando punto a punto all’ultimo mini intervallo, prima di volare verso la vittoria con un ultimo quarto vinto con un parziale di 21-10. Splendide le prestazioni di Brandon Taylor (19 punti), dell’ex di giornata Filippo Baldi Rossi (18) e di Joshua Bostic (17), che cancellano i 18 punti di Giampaolo Ricci e i 13 di Julian Gamble. Solo 9 punti per Teodosic, che spara a salve da tre punti (1/8). In classifica, due vinte e due perse per entrambe, ma umori diametralmente opposti.

RISULTATI E CLASSIFICA