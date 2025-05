Napoli, Valli: "Dobbiamo onorare il nostro impegno professionistico"

Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "Affrontiamo domani sera Trento per l'ultimo atto di questo campionato. È una squadra che non ha bisogno di particolari presentazioni essendo stata sempre ai vertici di tutta la stagione, vincendo anche la Coppa Italia e cercherà di migliorare il proprio piazzamento in classifica. Noi abbiamo il compito di mantenere la giusta concentrazione perché dobbiamo onorare il nostro impegno professionistico, ma soprattutto fare una bella festa davanti ai nostri tifosi che si sono meritati questa salvezza e gradirebbero un'altra buona prova da parte di una squadra che per certi versi resterà indimenticabile. È chiaro che Trento ha tutte le armi per contrastarci. È una formazione atletica, fisica, corre molto bene ed è forse la squadra che si passa la palla meglio di tutto il campionato".