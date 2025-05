Brescia, Poeta: "Una partita estremamente importante per noi"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da una partita estremamente importante per noi e, prima di pensare ai playoff, vorremmo terminare la stagione regolare con il piede giusto per conquistare il miglior piazzamento possibile in classifica. Treviso è una squadra che, sebbene non abbia nulla da chiedere più al proprio campionato, ha saputo esprimere una pallacanestro seria e divertente, come testimoniato dall’ottima prestazione e il successo di settimana scorsa contro Venezia. Presentano elementi di grande talento, soprattutto all’interno del pacchetto guardie, con tante bocche da fuoco in grado di accendersi. Dovremo essere bravi, come accaduto a Sassari. A compiere una prestazione solida, partendo dalla difesa per poi, in attacco, giocare una pallacanestro in campo aperto, che in casa ha sempre funzionato”.