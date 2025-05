Venezia, Spahija: "Abbiamo reagito con grande impegno"

Neven Spahija: "Dopo le ultime due sconfitte, abbiamo reagito con grande impegno: ci siamo allenati molto bene e abbiamo avuto diversi momenti di confronto anche fuori dal campo. La risposta dei giocatori è stata forte e sincera. Per tanto tempo abbiamo espresso un ottimo basket, ed è normale attraversare un momento di flessione: è il primo da quando abbiamo recuperato gli infortunati. Sono contento che domenica non si giochi per la qualificazione ai playoff, visto che l’abbiamo già conquistata matematicamente, ma sarà comunque una sfida importante per l’orgoglio e per continuare a migliorare. Come allenatore mi prendo tutte le responsabilità, ma guardiamo avanti, senza cercare scuse. Abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere e io sono al fianco dei miei giocatori, che in questi quattro mesi dopo Natale hanno dato tutto. Sono convinto che possiamo tornare a giocare la nostra pallacanestro".