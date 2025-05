Varese, Kastritis: "Contro la Reyer sarà importante il gioco di squadra"

Le parole di coach Kastritis in vista di Umana Reyer Venezia-Openjobmetis Varese: "Anche questa settimana i ragazzi hanno lavorato davvero bene in allenamento. Sappiamo che domenica affronteremo una squadra con grande qualità e grande potenza fisica alla quale piace dominare le partite; è reduce da tre sconfitte consecutive, per cui vorranno rialzare la testa per poter finire al meglio la stagione regolare di fronte al pubblico amico, ma credo che saremo pronti e faremo il possibile per fare bene. Kabengele? Non c’è solo lui; la Reyer ha tanti giocatori dotati di grande fisicità, capaci di giocare con energia e potenza. Per poter avere la meglio sarà importante il gioco di squadra; sappiamo quali sono i loro punti di forza e sappiamo cosa fare per riuscire ad impattarli. Come già detto altre volte, per me è importante rispettare il processo, continuare ad allenarsi fino alla fine nello stesso modo e riuscire a competere con la stessa intensità. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi si siano impegnati in allenamento e siamo entusiasti e non vediamo l’ora di disputare l’ultima partita dell’anno provando a fare il massimo".