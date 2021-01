Basket, Serie A: l’Olimpia Milano soffre ma batte Pesaro. Sassari vince, Venezia risorge

SERIE A

Vittoria col fiatone per l’Olimpia Milano nella 14a giornata della Serie A di basket: le Scarpette rosse battono Pesaro 97-93 emergendo solo nel finale grazie al talento di LeDay e Shields e ai canestri decisivi di Datome e Sergio Rodriguez. La domenica della palla a spicchi sorride anche a Sassari, che batte 85-78 Reggio Emilia all’overtime, e alla Reyer Venezia, che sconfigge in trasferta Treviso per 88-86, facendo suo il derby veneto.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 97-93

Coach Ettore Messina festeggia con una vittoria la sua presenza numero 500 in massima serie, ma il match contro un’indomita Pesaro è tutt’altro che semplice. La squadra di Jasmin Repesa, infatti, approfitta di un’Olimpia spenta nel primo tempo andando all’intervallo lungo sul +10 e resiste fino alla fase finale prima di capitolare, nonostante i 23 punti di un ottimo Carlos Delfino, i 18 di Marko Filipovity e i 15 messi a segno da Tyler Cain e Justin Robinson. A mantenere a galla Milano nei momenti di difficoltà ci pensano soprattutto Zach LaDay, autore di 24 punti e 7 rimbalzi, e Shavon Shields, che mette a referto 22 punti, ma nel parziale di 33-21 degli ultimi dieci minuti effettivi di gioco spiccano anche i canestri di Gigi Datome, che conclude con 18 punti a tabellino e un invidiabile 4/5 dalla distanza, e Sergio Rodriguez, che frustra definitivamente le ambizioni degli ospiti con la tripla del +4 a 36 secondi dal termine. Grazie alla vittoria, la dodicesima in tredici partite di campionato, Milano si guadagna con una giornata d’anticipo la testa di serie numero 1 nella Final Eight di Coppa Italia. Solo rimpianti per Pesaro, al secondo ko consecutivo dopo il -20 subito dalla Virtus Bologna nel turno precedente.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 78-85 (overtime)

Sofferta vittoria per la Dinamo di Gianmarco Pozzecco, che prosegue la risalita in classifica (ora è terza assieme alla Virtus Bologna) grazie al terzo successo consecutivo in campionato. Ci vuole, infatti, un tempo supplementare agli isolani per sconfiggere una tenace Reggiana, cui non bastano i 19 punti di Filippo Baldi Rossi, i 18 di Brandon Taylor e le giocate nel finale dei regolamentari di Josh Bostic, autore della pazzesca tripla alla sirena del quarto periodo che porta il punteggio sul 73-73. La profondità del roster di Sassari, però, si rivela decisiva nei cinque minuti aggiuntivi, vinti con un parziale di 12-5 e sigillati dal jumper vincente di Stefano Gentile (9 punti per lui) che chiude definitivamente i conti negli ultimi secondi. Indossa la canotta della squadra ospite anche il miglior realizzatore di serata, Miro Bilan, che mette a referto 22 punti e 14 rimbalzi in una partita da incorniciare.

DE’ LONGHI TREVISO-UMANA REYER VENEZIA 86-88

Scoppiettante derby veneto al PalaVerde: a spuntarla, alla fine, è la Reyer, grazie a un ultimo quarto dal parziale di 24-15 che frustra le ambizioni di una De’ Longhi che aveva dominato i periodi centrali, con un parziale complessivo di 49-36. La maiuscola prova di Stefano Tonut, però, regala agli orogranata lo slancio decisivo per la conquista di due punti importantissimi per riavvicinarsi alle posizioni di vertice: il figlio d’arte conclude con 27 punti, 7 assist e 3 rimbalzi ed è, di fatto, il dominatore di serata. Non vanno comunque sottovalutate le prestazioni di Mitchell Watt e Austin Daye, autori rispettivamente di 15 e 11 punti: anche grazie a loro Venezia si mette alle spalle le sconfitte contro Fortitudo Bologna in campionato e Partizan in Eurocup, con cui aveva concluso il 2020. Dall’altra parte non bastano, a Treviso, 18 punti di Christian Mekowulu e 15 di Michal Sokolowski per evitare il settimo ko a fronte di sei vittorie.

