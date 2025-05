Brescia, Ivanovic: "I playoff non sono il momento migliore della stagione"

Il giovedì di TeleTutto, in particolare grazie alla trasmissione "Basket Time", è sempre tagrato dalla presenza di un giocatore della Germani Brescia. Alla vigilia dell'ultima sfida di regular season, ecco Nikola Ivanovic: "I playoff non sono il momento migliore della stagione, perché devi gestire più pressione, e non puoi sbagliare. Prima però c’è Treviso, a cui dovremo prestare molta attenzione, anche perché Treviso ha un gioco piuttosto random sia in attacco sia in difesa. Sono imprevedibili. All'andata questo ci aveva confuso, posto che avevamo comunque giocato una pessima gara. La responsabilità di ogni singolo giocatore dovrà essere al massimo livello. Contro Sassari siamo stati bravi a trovare soluzioni in un momento di difficoltà".