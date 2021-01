Basket Serie A: l’Olimpia macchia un gennaio perfetto, colpaccio di Trieste a Milano

SERIE A

Nella 18esima giornata di Serie A l’Olimpia Milano incappa nella seconda sconfitta in campionato e lo fa per mano di una straordinaria Allianz Trieste, che va in tripla cifra al Mediolanum Forum e vince 81-100. Decisivi tra gli ospiti Fernandez e Grazulis, con 40 punti in due: Hines e Datome i migliori per i padroni di casa, entrambi a 15. Prima vittoria del nuovo anno invece per Cantù, che supera Varese con il punteggio di 97-82.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO - ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 81-100

Dopo il dieci in pagella, non arriva la lode. In un gennaio strepitoso per l’Olimpia Milano, infatti, l’undicesima gara del mese è proprio quella che risulta fatale alle Scarpette Rosse, schiacciate da un’eccellente Trieste per 81-100. L’Allianz va infatti in tripla cifra per la quarta volta in campionato e rifila all’Armani Exchange la seconda sconfitta in questa Serie A. Dopo un primo quarto vinto di un punto 22-21, Milano perde gradualmente terreno contro una squadra in grande spolvero chiudendo il primo tempo in ritardo di cinque lunghezze, il terzo quarto indietro di 10 punti e non riuscendo a ricucire il divario nell’ultima frazione. Trieste tira addirittura con il 67%, non segna mai dalla lunetta, ma mette all’angolo la capolista con Fernandez e Grazulis (4/4 da tre), mattatori con rispettivamente 24 e 16 punti. L’Olimpia paga invece i pochi assist (16 a 29) e il 32% da tre, ma soprattutto non riesce mai a raffreddare l'ispirazione dei tiratori dell’Allianz. Migliori marcatori delle Scarpette Rosse Hines e Datome, con 15 punti a testa.

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-OPENJOBMETIS VARESE 97-82

La prima vittoria del 2021 della squadra di Bucchi non poteva che arrivare contro l’avversaria più in difficoltà della Lega, quel Varese che invece non conosce successo ormai da fine novembre. Al PalaBancoDesio, Cantù costruisce la vittoria mattoncino dopo mattoncino per tutta la partita, compiendo lo scatto decisivo nell’ultimo quarto, dominato con 10 punti di vantaggio. I padroni di casa sfoderano la miglior prestazione offensiva delle ultime 11 uscite, con ben sei giocatori in doppia cifra: la squadra tira con il 41% da tre e il 51% da due, non domina sotto il tabellone (40 rimbalzi per squadra), ma sfrutta i 23 assist totali contro i 15 degli ospiti. Il migliore marcatore Smith ne fa quasi la metà e trascina Cantù con 18 punti e 4 triple, Gaines è infallibile dalla lunetta (7/7) e la squadra può tornare a ridosso delle contendenti che la precedono in classifica. A Varese non basta invece la doppia doppia di Scola, 14 punti e 11 rimbalzi, anche perché la squadra fallisce ben 20 triple (33%, 10/30), continuando a faticare dannatamente in questa stregata stagione.