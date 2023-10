Basket, Serie A: la Virtus fa cinque su cinque e aggancia Venezia

BASKET

Bologna rimonta Napoli nel primo quarto, poi scava un solco insormontabile: 88-75 per le V nere, che si mantengono a punteggio pieno in A1

Nel posticipo della 5a giornata della Serie A di basket, arriva la risposta della Virtus Segafredo Bologna. La formazione allenata da Luca Banchi effettua una partenza da diesel, ma decolla nel secondo quarto e supera i venti punti di vantaggio, rendendosi imprendibile. Finisce 88-75 contro la GeVi Napoli, a cui non bastano i 20 punti di Zubcic. La Virtus, trascinata da Mickey (17) e Belinelli (14), aggancia così la Reyer in vetta al campionato.

Prosegue la marcia inesorabile della Virtus Segafredo Bologna, che somma ai successi in Eurolega quelli nella Serie A1 di basket, dove guida a punteggio pieno insieme alla Reyer Venezia: il cinque su cinque virtussino nasce grazie all'88-75 sulla Gevi Napoli. Sono i partenopei a partire meglio, trascinati da Ennis e Owens fino al 7-2 in avvio. Shengelia e Belinelli suonano la carica, ma Zubcic ristabilisce il +4 della Gevi (10-6), prima del controsorpasso virtussino col georgiano. Napoli non demorde e si riporta sul +5 (19-14), salvo poi venire superata definitivamente e chiudere in svantaggio sul 23-22 dopo i primi dieci minuti. Il secondo quarto è quello dell'assolo della Virtus Bologna, che scatta con le triple di Abass e Mickey e con una tracotanza offensiva che annichilisce gli avversari. Napoli non reagisce e subisce un parziale di 17-0 che porta le V nere sul 40-22, prima di tornare a marcare punti. Ci pensa Jaworski ad ammorbidire il passivo e si va al riposo sul 46-28.

Alla ripresa delle ostilità la GeVi prova a rientrare in gara, ma viene ricacciata indietro dalle triple di Belinelli e Pajola, che firmano il +20 insieme a Cordinier. Zubcic e Jaworski, insieme a Pullen, riportano sotto Napoli (62-48), ma nel finale del terzo quarto sale in cattedra Abass e la Virtus riallunga sul 67-48. L'ultimo quarto è quello della gestione per Banchi, che assiste al +22 (massimo vantaggio) dei suoi e inserisce chi ha giocato meno. Dobric e Mascolo sono i più efficaci, con quest'ultimo a firmare l'allungo definitivo. Zubcic (20) non riesce a tenere in gioco Napoli, che riaccorcia solo nel finale con De Nicolao, arrivando all'88-75 di fine gara. Mickey (17) e Belinelli (14) i top-scorer della Virtus, che guida la Serie A con Venezia. Napoli si ferma a quota sei.

IL TABELLINO

GEVI NAPOLI BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-88

(22-23, 28-46, 48-67)

GEVI NAPOLI BASKET - Zubcic 20 (0/2 da 2, 5/9 da 3, 5/5 tl), Ennis 16 (4/10, 1/3, 5/6 tl), Jaworski 12 (1/1, 3/5, 1/2 tl), Owens 12 (6/7 da 2), Sokolowski 2 (1/3, 0/1), Pullen 5 (1/6, 1/5), De Nicolao 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Lever 4 (2/3, 0/1), Mabor Dut Biar, Ebeling, Fusaro. N.e. Grivo. All. Milicic.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Belinelli 14 (2/2, 3/8, 1/1 tl), Shengelia 12 (2/3, 2/2, 2/6 tl), Dunston 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Hackett 3 (1/2 da 3), Cordinier 2 (1/1, 0/2), Pajola 11 (4/4, 1/1), Smith 3 (1/5 da 3), Mickey 17 (6/11, 1/3, 2/2 tl), Dobric 8 (3/3, 0/2, 2/2 tl), Mascolo 3 (0/1, 1/1), Abass 11 (0/3, 2/6, 5/6 tl), Menalo. All. Banchi.