Virtus Bologna, per il futuro ipotesi Gabriele Procida

Il Resto del Carlino oggi in edicola titola: «Virtus, l’EuroLeague può portare in dote Procida». E ancora «Virtus, domani lo spareggio. E per il futuro ipotesi Procida». Un profilo che piace, dopo quello di Saliou Niang, è quello di Gabriele Procida, 22 anni, originario di Como, cresciuto a Cantù e transitato, per una stagione, anche a Bologna (sponda Fortitudo). Scelto nel draft 2022 dai Pistons di Detroit, Gabriele in quella stessa stagione firma un triennale con l’Alba Berlino. Dal primo luglio sarà libero di accasarsi dove vuole.