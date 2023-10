Basket: Pesaro piega Milano, super rimonta di Cremona

La formazione di Messina cade 82-90 contro Pesaro, mentre la Vanoli recupera da -18 e vince con Scafati all’overtime

© ansa La quinta giornata della Serie A di basket non sorride a Milano, che esce sconfitta dal confronto contro Pesaro con il punteggio di 82-90: top scorer Totè con 20 punti, a Messina non basta Mirotic (18). La Vanoli Cremona trova invece la vittoria dopo una rimonta incredibile in casa di Scafati: all’intervallo i lombardi erano sotto 53-35 e hanno vinto al secondo overtime 112-122, trascinati da uno Zegarowski da 25 punti e Denegri (21).

GIVOVA SCAFATI-VANOLI CREMONA 112-122

Parte bene Scafati, conducendo fin dalle battute iniziali il match ed aprendo il gap fino al +7 per poi chiudere i primi minuti sul 25-21. La distanza aumenta nel secondo quarto, con un’efficacia nettamente maggiore della formazione di casa che li porta ad allargare il proprio vantaggio fino a venti punti, prima di arrivare all’intervallo lungo sul 53-35, condotti da Rossato e Rivers. Al rientro in campo la Vanoli cambia volto e mette in moto un grande recupero, trascinata da Zegarowski, con tanto di pareggio raggiunto a 3 minuti dal termine del parziale e il vantaggio raggiunto a suon di triple nel finale del terzo periodo per il 64-66 che significa 11-31 dal rientro in campo. Si accende così il finale della partita, con un botta e risposta continuo che culmina nel canestro di Pinkins, che fissa il punteggio sull’87-87 che decreta l’overtime. Logan stampa la tripla che dice 105-105 allo scadere del primo supplementare, poi vince Cremona 112-122, ottenendo una vittoria che sembrava impensabile all’intervallo. Zegarowski, Eboua e Denegri protagonisti dell'impresa.

IL TABELLINO

GIVOVA SCAFATI-VANOLI CREMONA 112-122

(25-21, 53-35, 64-66, 87-87, 112-122 d.t.s.)

GIVOVA SCAFATI: Pinkins 20 (6/8 da 2, 8/11 tl), Logan 18 (0/3 da 2, 6/14 da 3, 0/2 tl), Robinson 15 (2/7 da 2, 2/2 da 3, 5/6 tl), Rivers 16 (3/4 da 2, 2/9 da 3, 4/6 tl), Nunge 8 (3/5 da 2, 2/2 tl), Sangiovanni n.e, Gentile 6 (3/6 da 2), Mouaha 0, De Laurentiis 4 (1/1 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Rossato 18 (1/2 da 2, 4/5 da 3, 4/4 tl), Pini n.e, Strelnieks 7 (0/1 da 2, 1/3 da 3, 4/4 tl). All. Sacripanti

VANOLI CREMONA: Adrian 10 (1/3 da 2, 2/3 da 3, 2/2 tl), Zegarowski 25 (3/7 da 2, 4/6 da 3, 7/10 tl), Denegri 21 (2/4 da 2, 3/7 da 3, 8/10 tl), Lacey 18 (2/7 da 2, 2/5 da 3, 8/10 tl), Eboua 18 (3/3 da 2, 3/3 da 3, 3/4 tl), Pecchia 8 (4/4 da 2), Piccoli 2 (0/1 da 2, 2/2 tl), McCullough 10 (0/2 da 2, 3/5 da 3, 1/2 tl), Zanotti 0 (0/1 da 3), Golden 10 (5/8 da 2). All. Cavina

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 82-90

Ottima partenza di Pesaro, che approfitta delle rotazioni di Milano per scappare subito sul +10, conducendo il parziale in maniera brillante fino al 17-27 della prima sirena. Messina pesca Mirotic dalla panchina e si apre immediatamente la rimonta meneghina, firmata dall’ex Barcellona e Lo, che riportano l’Olimpia in avanti nel punteggio all’intervallo lungo, con il tabellone che dice 45-42. La formazione di casa sembra poter allungare definitivamente al ritorno in campo, ma i marchigiani non demordono e rimontano da -8 fino al 64-65 che chiude il terzo quarto. Si riavvicinano i campioni in carica all’inizio dell’ultima frazione, ma Pesaro si porta sul +7 e chiude infine sull’82-90 un match che vede come mattatori Totè (20 punti) e Bamforth (15). Non bastano a Milano i 18 punti di Mirotic e i 15 di Kamagate: è la seconda sconfitta in Serie A per i trionfatori dello scorso anno.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 82-90

(17-27, 45-42, 64-65, 82-90)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Bortolani 3 (0/1 da 1, 1/2 da 3), Kamagate 15 (5/6 da 2, 5/7 tl), Ricci 2 (1/2 da 2, 0/1 da 3), Flaccadori 8 (0/3 da 2, 1/4 da 3, 5/6 tl), Hall 2 (0/4 da 2, 2/2 tl), Lo 14 (1/4 da 2, 4/6 da 3), Poythress 8 (2/7 da 2, 0/1 da 3, 4/4 tl), Pangos 0 (0/1 da 3), Garavaglia n.e, Tonut 9 (2/8 da 2, 1/2 da 3, 2/4 tl), Caruso 3 (1/1 da 3), Mirotic 18 (1/1 da 2, 3/7 da 3, 7/9 tl). All.Messina

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bluiett 11 (2/3 da 2, 2/4 da 3, 1/2 tl), Visconti 4 (1/1 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl), Ford 13 (4/5 da 2, 1/2 da 3, 2/4 tl), Tambone 6 (1/3 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Mazzola 10 (1/1 da 2, 2/4 da 3, 2/3 tl), McCallum 11 (4/10 da 2, 1/1 da 3), Bamforth 15 (3/3 da 2, 3/5 da 3), Stazzonelli 0, Totè 20 (9/15 da 2, 2/4 tl), Fainke n.e. All. Buscaglia