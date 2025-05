Reggio Emilia, Priftis: “Per vincere servirà grande energia”

“Trento è una delle squadre che ha mostrato maggior continuità e costanza durante tutto l’arco della stagione – ha dichiarato il coach biancorosso Dimitris Priftis – per vincere contro di loro bisognerà innanzitutto giocare un match di grande energia, poi essere molto concentrati difensivamente: loro hanno ottimi giocatori di uno contro uno in grado di colpire nei primi secondi dell’azione. Inoltre, dovremo essere intelligenti nel saper decifrare i diversi assetti tattici che ci proporranno. In Coppa Italia contro di loro abbiamo giocato una buona gara, dimostrando di essere competitivi”.