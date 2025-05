Venezia, McGruder: "Ci aspetta una partita dura e intensa"

Rodney McGruder: "Ci aspetta una partita dura e intensa. Veniamo da due gare in cui non abbiamo reso al meglio, quindi dovremo scendere in campo con grande energia per competere. Questa settimana ci siamo allenati molto bene e adesso dobbiamo trasferire quel lavoro sul parquet domenica. Le ultime due partite ci hanno insegnato molto: insieme allo staff abbiamo studiato tanto video e ci siamo concentrati per crescere in allenamento. Non dobbiamo guardare al passato, ma restare concentrati sul presente e lavorare sodo per migliorarci".