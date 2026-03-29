Basket, Serie A: doppio ko per Brescia e Milano

GERMANI BRESCIA-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 92-101

Brescia perde 101-92 in casa contro una scatenata Reggio Emilia, al sesto successo consecutivo in campionato. L'Una Hotels risponde colpo su colpo alla Germani per tutta la durata della gara, che è comunque equilibrata: gli emiliani sono avanti 51-50 e anche a fine terzo quarto è 77-72 per gli ospiti. Ma il vero momento decisivo è nel corso dell'ultimo periodo: sull'82-81 a favore, Reggio Emilia trova un parziale di 12-0, salendo sul +13 (94-81) a meno di 4' dalla sirena. Nel finale, la squadra di Priftis gestisce grazie ai 17 di Barford e scala ancora la classifica: ora è sesta con 11-11. Difficilmente arriverà fino al quinto posto, ma lotterà fino alla fine per i playoff. Brescia, invece, a parità di partite è a -2 dalla Virtus.



APU OLD WILD WEST UDINE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-83

L'Olimpia non riesce ad approfittare del ko di Venezia e resta al terzo posto insieme alla Reyer: tutto per via del ko per 86-83 che matura a Udine. Un successo che l'Apu costruisce nell'ultimo quarto, visto che Milano è avanti di 7 punti (63-56) dopo la fine del terzo periodo. Il 30-20 degli ultimi 10 minuti è decisivo per i padroni di casa trascinati dai 25 punti di un super Semaj Christon, mentre a Poeta non bastano i 19 di Mannion e i 16 di Nebo. Così, l'Olimpia resta potenzialmente quarta in classifica, mentre i friulani tornano a sorridere dopo quattro ko di fila tra campionato e Coppa Italia e salgono a 18 punti.



UMANA REYER VENEZIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 87-106

Trento sbanca il Taliercio e supera 106-87 Venezia, che resta comunque potenzialmente terza in quanto ha gli stessi punti di Milano ma con una partita in meno rispetto all'Olimpia. La Dolomiti Energia, che resta in corsa per i playoff, prende il largo già all'intervallo lungo quando è avanti di 15 punti (51-36). Il 28-24 del terzo periodo vale come ulteriore pietra sul successo, visto che gli ospiti pareggiano (27-27) nei 10 minuti conclusivi. Decisivi i 22 punti di Jogela, i 19 di Jones e i 17 di DJ Steward per Cancellieri.



LE ALTRE PARTITE

Al Paladesio non c'è storia: Cantù travolge 97-76 Trieste che regge poco più di metà partita. Il 54-42 di fine secondo periodo diventa un +21, dopo l'ultima sirena, per la squadra di De Raffaele. In zona calda, fa ancora festa Treviso, che ora alla salvezza ci crede: il 108-103 in casa di Sassari vale il secondo successo di fila, resta il potenziale -2 proprio da Cantù penultima. Completa il quadro di giornata l'88-81 di Cremona, che piega Napoli.