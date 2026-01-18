Logo SportMediaset

Basket
BASKET

Basket, Serie A: Bologna stende Treviso, Brescia risponde battendo Cantù

La Virtus travolge la Nutribullet 88-77, la Germani resta appaiata in vetta grazie al 76-71 nel derby

18 Gen 2026 - 22:00
© virtus bologna

© virtus bologna

Nel sedicesimo turno di Serie A di basket le due squadre in vetta piegano le ultime due della classe: Bologna in casa travolge Treviso 88-77, qualche ora più tardi Brescia risponde con il 76-71 sul parquet di Cantù nel derby. Venezia resta salda al quarto posto vincendo in trasferta 106-94 a Varese, mentre Napoli continua seriamente a candidarsi per i play-off con l’84-78 in casa di Sassari. Colpo di Reggio Emilia, 90-85 a Udine.

VIRTUS BOLOGNA-NUTRIBULLET TREVISO 88-77
Bologna resta in vetta al Campionato con l’88-77 nel testacoda interno ai danni di Treviso. La Virtus rischia un po’ nel finale, ma mette in banca il match già nel corso del primo tempo: due quarti perfetti da parte delle V-nere, 48-29 dopo i primi venti minuti con Alston e Morgan in grande spolvero. La Nutribullet prova a reagire solamente dal terzo quarto in poi, con Macura che macina punti su punti (26 totali per lui) per accennare la rimonta veneta. Edwards e Diouf salgono in cattedra nel secondo tempo, per rispedire al mittente tutti i tentativi avversari. Tredicesima vittoria per Bologna, che rimane in testa insieme a Brescia con sole due sconfitte: Treviso resta in fondo alla classifica, al dodicesimo ko in quindici appuntamenti.

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-GERMANI BRESCIA 71-76
Brescia risponde a Bologna prendendosi il derby con Cantù in trasferta per 76-71, non senza difficoltà. L’Acqua S. Bernardo parte molto forte, andando sul 15-7. La Germani riesce a rientrare sia a fine primo quarto (21-20), che all’intervallo, dove paga però cinque punti (41-36). I padroni di casa si affidano alle triple di Chiozza e al lavoro di Green, ma gli ospiti a dieci minuti dal termine sono dietro soltanto di tre punti. L’ultimo quarto è accesissimo: gara punto a punto con sorpassi e contro-sorpassi, ma sul rettilineo finale la Germani ha la meglio. Della Valle (17 punti) e Burnell (15) protagonisti assoluti per restare agganciati a Bologna a quota 13 vittorie: dodicesima sconfitta invece per Cantù, che resta al penultimo posto con lo stesso score del fanalino di coda Treviso.

LE ALTRE PARTITE
Venezia rimane saldamente al quarto posto, centra l’undicesima vittoria con il punteggio di 106-94 a Varese. Alla Openjobmetis non bastano i 22 di Alviti e il +19 a metà terzo quarto, Horton (20 punti) e compagni trascinano la Reyer alla rimonta. Napoli consolida il suo posto in zona play-off con l’84-78 sul parquet di Sassari, grazie ai 19 punti di Mitrou-Long e ai 18 di El-Amin. Il tris di successi esterni è completato da Reggio Emilia, che piega Udine 90-85: super Barford da 26 punti, coadiuvati dai 23 di Caupain (con 7 assist).

