Basket, Serie A: Bologna stende Treviso, Brescia risponde battendo Cantù

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-GERMANI BRESCIA 71-76

Brescia risponde a Bologna prendendosi il derby con Cantù in trasferta per 76-71, non senza difficoltà. L’Acqua S. Bernardo parte molto forte, andando sul 15-7. La Germani riesce a rientrare sia a fine primo quarto (21-20), che all’intervallo, dove paga però cinque punti (41-36). I padroni di casa si affidano alle triple di Chiozza e al lavoro di Green, ma gli ospiti a dieci minuti dal termine sono dietro soltanto di tre punti. L’ultimo quarto è accesissimo: gara punto a punto con sorpassi e contro-sorpassi, ma sul rettilineo finale la Germani ha la meglio. Della Valle (17 punti) e Burnell (15) protagonisti assoluti per restare agganciati a Bologna a quota 13 vittorie: dodicesima sconfitta invece per Cantù, che resta al penultimo posto con lo stesso score del fanalino di coda Treviso.