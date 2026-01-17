Serie A: l'Olimpia Milano sbanca Tortona e aggancia la vetta

Il 16º turno della Serie A di basket si apre con il successo di Milano contro Tortona, risultato che consente alle Scarpette Rosse di agganciare la vetta della classifica. L’87-78 alla Nova Arena vale infatti l’ascesa a quota 24 punti per l’Olimpia, gli stessi di Bologna e Brescia: Virtus e Germani saranno quindi chiamate a rispondere domani nelle loro gare contro Treviso e Cantù. Grande protagonista in casa EA7 è Bolmaro, autore di 19 punti.



BERTRAM DERTHONA TORTONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 78-87

Milano fa visita alla Nova Arena, per il match contro Tortona. Il quarto d’apertura vede entrambe le squadre risplendere in attacco, con la Bertram che prova ad aggredire per prima la partita mettendo un paio di triple a bersaglio e l’Olimpia che riesce però a rispondere colpo su colpo. Vital, Hubb e Strautins trascinano i piemontesi, ma è in particolare un favoloso canestro allo scadere di Manjon a permettere ai padroni di casa di chiudere avanti sul 27-25 i primi dieci minuti di gara, nonostante i tentativi di Brooks e Mannion di portare in vantaggio l’EA7. Un copione analogo si ripete poi nel secondo quarto e, infatti, Tortona si presenta sul +1 all’intervallo: alla pausa lunga il tabellone recita 50-49 per i ragazzi di coach Fioretti. Milano alza allora il tono in difesa al ritorno sul parquet e vola sul +10 al termine del terzo quarto, spinta anche dai canestri di uno scatenato Bolmaro. A seicento secondi dal termine lo score è quindi di 71-61 per l’Olimpia, risultato che cambia poi nell’87-78 finale: la Bertram subisce infatti l’accelerata dell’Armani e non si riprende più. Milano inanella così la settima vittoria consecutiva in campionato sotto la guida di Peppe Poeta e si porta a 24 punti: i meneghini agganciano dunque in classifica sia la capolista Bologna che Brescia, con Virtus e Germani che devono però ancora scendere in campo (lo faranno domenica, contro Treviso e Cantù). A 18 punti rimane invece Tortona.