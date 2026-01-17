Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

Serie A: l'Olimpia Milano sbanca Tortona e aggancia la vetta

La squadra di Poeta si impone 87-78 in casa della Bertram: Bologna e Brescia chiamate a rispondere domani 

17 Gen 2026 - 22:01
© x

© x

Il 16º turno della Serie A di basket si apre con il successo di Milano contro Tortona, risultato che consente alle Scarpette Rosse di agganciare la vetta della classifica. L’87-78 alla Nova Arena vale infatti l’ascesa a quota 24 punti per l’Olimpia, gli stessi di Bologna e Brescia: Virtus e Germani saranno quindi chiamate a rispondere domani nelle loro gare contro Treviso e Cantù. Grande protagonista in casa EA7 è Bolmaro, autore di 19 punti.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 78-87
Milano fa visita alla Nova Arena, per il match contro Tortona. Il quarto d’apertura vede entrambe le squadre risplendere in attacco, con la Bertram che prova ad aggredire per prima la partita mettendo un paio di triple a bersaglio e l’Olimpia che riesce però a rispondere colpo su colpo. Vital, Hubb e Strautins trascinano i piemontesi, ma è in particolare un favoloso canestro allo scadere di Manjon a permettere ai padroni di casa di chiudere avanti sul 27-25 i primi dieci minuti di gara, nonostante i tentativi di Brooks e Mannion di portare in vantaggio l’EA7. Un copione analogo si ripete poi nel secondo quarto e, infatti, Tortona si presenta sul +1 all’intervallo: alla pausa lunga il tabellone recita 50-49 per i ragazzi di coach Fioretti. Milano alza allora il tono in difesa al ritorno sul parquet e vola sul +10 al termine del terzo quarto, spinta anche dai canestri di uno scatenato Bolmaro. A seicento secondi dal termine lo score è quindi di 71-61 per l’Olimpia, risultato che cambia poi nell’87-78 finale: la Bertram subisce infatti l’accelerata dell’Armani e non si riprende più. Milano inanella così la settima vittoria consecutiva in campionato sotto la guida di Peppe Poeta e si porta a 24 punti: i meneghini agganciano dunque in classifica sia la capolista Bologna che Brescia, con Virtus e Germani che devono però ancora scendere in campo (lo faranno domenica, contro Treviso e Cantù). A 18 punti rimane invece Tortona.

VANOLI CREMONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 94-85
Nell'altra gara del sabato si consuma una clamorosa rimonta, con la Vanoli Cremona che sconfigge 94-85 Trento. Il match è equilibrato sin dal via, e c'è un solo punto a dividere le squadre a metà partita: 49-48 per la Dolomiti Energia. Trento scatta alla ripresa delle ostilità, venendo trascinata dalle giocate di Steward (22) e Jones (18), e chiude sul +5 dopo tre quarti col punteggio di 72-67. Sorprende, dunque, il tracollo trentino nell'ultimo periodo. Cremona annulla completamente i rivali e fa segnare loro solo cinque punti nel primi otto minuti. La Vanoli trionfa così in trasferta col punteggio di 94-85 e quattro giocatori in doppia cifra: svettano Veronesi (21) e Casarin (20), bene anche Willis (18) e Durham (14). I lombardi conquistano il settimo posto (7-8), staccando proprio Trento (6-9).

olimpia milano
tortona
basket
serie a

Ultimi video

01:17
Virtus-Hapoel 74-79

Virtus-Hapoel 74-79

01:46
Niang fenomeno a Dubai

Niang fenomeno a Dubai

01:09
Volley, crisi Trentino

Volley, crisi Trentino

01:17
Basket, Trapani esclusa

Basket, Trapani esclusa

01:05
Virtus, rimonta a Venezia

Virtus, rimonta a Venezia

01:16
Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

01:23
Virtus ko in Eurolega

Virtus ko in Eurolega

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:05
Basket, cade Brescia

Basket, cade Brescia

01:29
Eurolega, Virtus di forza

Eurolega, Virtus di forza

01:13
Dubai-Olimpia 99-92

Dubai-Olimpia 99-92

01:08
Stella Rossa in volata

Stella Rossa in volata

01:20
Olimpia battuta (72-87)

Troppo Fenerbahce: Olimpia battuta 72-87

01:19
Eurolega, Milano è Real

Eurolega, Milano è Real

01:17
Virtus-Hapoel 74-79

Virtus-Hapoel 74-79

I più visti di Basket

Eurolega: Bologna vince a Dubai e aggancia Milano, che cede al Forum alla Stella Rossa

Trapani Shark esclusa dalla Serie A, è ufficiale: multa da 600mila euro

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Niang fenomeno a Dubai

Niang fenomeno a Dubai

Dalla moda alla passione per il basket: Giorgio Armani ha vinto 15 trofei con l'Olimpia Milano

Qualificazioni Mondiali: l'Italia si rialza con Mannion e affonda la Lituania

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico