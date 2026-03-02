BASKET

Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia fa due su due contro la Gran Bretagna

Gara decisamente più combattuta a Livorno, l'Italia rischia nei primi due quarti e poi dilaga: è vittoria per 84-75, azzurri in testa al girone

02 Mar 2026 - 21:36
© X

© X

Prosegue la marcia dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket, che ci vedono trovare la terza vittoria consecutiva. Contro la Gran Bretagna, Mannion e compagni soffrono più del previsto nella prima metà di gara e la chiudono sul +5 (43-38), ma si fanno raggiungere nel terzo quarto. Dopo questo momento di crisi, però, l'Italbasket dilaga e chiude i giochi sul punteggio di 84-75. Azzurri primi nel girone, decisivo Niang (23 punti).

Tre vittorie fanno una prova per l'Italia, che fa due su due contro la Gran Bretagna e si prende la leadership solitaria nel gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Dopo aver dominato a Newcastle, questa volta gli azzurri soffrono per qualche minuto e la spuntano per 84-75. Si gioca a Livorno e ci sono i big dell'Olimpia e della Virtus, per la nostra Nazionale, ma c'è anche Quinn Ellis a dare nuova linfa ai britannici. Questi ultimi decollano sul 7-2 in avvio di gara, ma l'Italia risponde con un Niang da undici punti solo nel primo quarto e pareggia i conti. Ellis e Tessitori portano in vantaggio le rispettive squadre, Niang fissa ancora il punteggio sul 21-21 dopo dieci minuti. Nel secondo periodo l'Italia sorpassa con Della Valle, ma i britannici combattono con Wheatle e tornano avanti (32-29). Mannion pareggia e l'Italbasket allunga coi quattro punti di Niang: è 43-38 a metà gara. Gli azzurri raggiungono il +10 alla ripresa delle ostilità, poi si spengono: Ellis e compagni pareggiano sul 54-54, ma la risposta azzurra è efficace. Flaccadori si accende, con lui Ricci e Tonut per il nuovo +5 (64-59). Senza storia l'ultimo periodo, che vede l'Italia decollare sotto la spinta di Mannion e Niang: 23 punti per il draftato Nba, gli azzurri volano sul +14 (80-66) e possono gestire nel finale. Con gli "italiani" Ellis (19) e Wheatle (17) in forma, la Gran Bretagna accorcia fino all'84-75, ma non va oltre. Vince e vola in testa da sola l'Italbasket, che approfitta del ko dell'Islanda per una prima "fuga" nel gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali: azzurri con tre vittorie in quattro match, è +1 sui lituani e gli islandesi.

Ultimi video

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

01:01
Virtus-Barcellona 85-80

Virtus-Barcellona 85-80

01:02
Basket, Virtus al comando

Basket, Virtus al comando

01:20
I posticipi del basket

I posticipi del basket

01:02
Basket, la terza forza

Basket, la terza forza

01:02
Brescia, colpo a Milano

Brescia, colpo a Milano

01:33
Eurolega: Olimpia - Partizan 85-79

Eurolega: Olimpia - Partizan 85-79

01:02
Olimpia-Zalgiris 82-86

Olimpia-Zalgiris 82-86

01:01
Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

01:46
Niang fenomeno a Dubai

Niang fenomeno a Dubai

01:09
Volley, crisi Trentino

Volley, crisi Trentino

01:17
Basket, Trapani esclusa

Basket, Trapani esclusa

01:05
Virtus, rimonta a Venezia

Virtus, rimonta a Venezia

01:16
Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

01:23
Virtus ko in Eurolega

Virtus ko in Eurolega

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

I più visti di Basket

Virtus-Barcellona 85-80

Virtus-Barcellona 85-80

Basket, qualificazioni mondiali: dominio Italia, travolta la Gran Bretagna

La bella Marigona a SM: "La mia vita cambiata in pochi secondi"

Lorenzo Brown, giocatore di basket del Maccabi, e la compagna Halle Calhoun.

Lorenzo Brown è pazzo d'amore per la sua Halle

Stefano Gentile a canestro con la sua Altea

Vanja, una Madre Natura per Alessandro Gentile

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:09
Europei di tiro a segno, Sollazzo oro nella carabina uomini con record italiano
16:22
Rugby: Serie A Elite, Colorno si ritira, classifica riscritta
15:46
F1, il Gruppo Brembo presenta le innovazioni per la nuova era
15:34
Iran, Comitato paralimpico: "Garantiamo Giochi sicuri e protetti"
15:31
Iran: ciclismo, Italia non parteciperà a Coppa del Mondo pista in Australia