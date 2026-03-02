Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia fa due su due contro la Gran Bretagna

Tre vittorie fanno una prova per l'Italia, che fa due su due contro la Gran Bretagna e si prende la leadership solitaria nel gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Dopo aver dominato a Newcastle, questa volta gli azzurri soffrono per qualche minuto e la spuntano per 84-75. Si gioca a Livorno e ci sono i big dell'Olimpia e della Virtus, per la nostra Nazionale, ma c'è anche Quinn Ellis a dare nuova linfa ai britannici. Questi ultimi decollano sul 7-2 in avvio di gara, ma l'Italia risponde con un Niang da undici punti solo nel primo quarto e pareggia i conti. Ellis e Tessitori portano in vantaggio le rispettive squadre, Niang fissa ancora il punteggio sul 21-21 dopo dieci minuti. Nel secondo periodo l'Italia sorpassa con Della Valle, ma i britannici combattono con Wheatle e tornano avanti (32-29). Mannion pareggia e l'Italbasket allunga coi quattro punti di Niang: è 43-38 a metà gara. Gli azzurri raggiungono il +10 alla ripresa delle ostilità, poi si spengono: Ellis e compagni pareggiano sul 54-54, ma la risposta azzurra è efficace. Flaccadori si accende, con lui Ricci e Tonut per il nuovo +5 (64-59). Senza storia l'ultimo periodo, che vede l'Italia decollare sotto la spinta di Mannion e Niang: 23 punti per il draftato Nba, gli azzurri volano sul +14 (80-66) e possono gestire nel finale. Con gli "italiani" Ellis (19) e Wheatle (17) in forma, la Gran Bretagna accorcia fino all'84-75, ma non va oltre. Vince e vola in testa da sola l'Italbasket, che approfitta del ko dell'Islanda per una prima "fuga" nel gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali: azzurri con tre vittorie in quattro match, è +1 sui lituani e gli islandesi.