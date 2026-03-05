Tennis: Medvedev, Rublev e Khachanov arrivati a Indian Wells

05 Mar 2026 - 12:19

Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov sono arrivati a Indian Wells. Rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti alla fine dell'ATP 500 di Dubai a causa della guerra in Iran e della conseguente chiusura dello spazio aereo, sono stati avvistati sui campi di allenamento dell'impianto californiano che ospita il primo Masters 1000 della stagione. La notizia dell'arrivo, al termine di un viaggio via Oman secondo quanto riferiscono i media russi, è stata divulgata attraverso un post su X dall'agente di Daniil Medvedev, Olivier van Lindonk. Rublev e Khachanov saranno impegnati venerdì rispettivamente contro Gabriel Diallo, che ha eliminato Mattia Bellucci, e Joao Fonseca. Medvedev avrà un giorno in più per recuperare: il suo esordio è previsto sabato contro il cileno Alejandro Tabilo o il giovane spagnolo Rafael Jodar.

Ultimi video

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:20
Iran, scherma: federazione internazionale scherma rinvia Gp spada a Budapest
12:39
Milano-Cortina: l'Italia del curling paralimpico perde 6-4 contro l'Estonia
12:19
Tennis: Medvedev, Rublev e Khachanov arrivati a Indian Wells
12:13
Tennis, Sinner: "Contento di come mi sento in campo, voglio arrivare lontano"
11:39
Tennis, Indian Wells: l'avversario di Sinner è il qualificato ceco Svrcina