Tennis: Medvedev, Rublev e Khachanov arrivati a Indian Wells

Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov sono arrivati a Indian Wells. Rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti alla fine dell'ATP 500 di Dubai a causa della guerra in Iran e della conseguente chiusura dello spazio aereo, sono stati avvistati sui campi di allenamento dell'impianto californiano che ospita il primo Masters 1000 della stagione. La notizia dell'arrivo, al termine di un viaggio via Oman secondo quanto riferiscono i media russi, è stata divulgata attraverso un post su X dall'agente di Daniil Medvedev, Olivier van Lindonk. Rublev e Khachanov saranno impegnati venerdì rispettivamente contro Gabriel Diallo, che ha eliminato Mattia Bellucci, e Joao Fonseca. Medvedev avrà un giorno in più per recuperare: il suo esordio è previsto sabato contro il cileno Alejandro Tabilo o il giovane spagnolo Rafael Jodar.