Tennis, Sinner: "Contento di come mi sento in campo, voglio arrivare lontano"

"La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale. Ovviamente, non aver potuto partecipare l'anno scorso lo rende ancora più speciale, e speriamo che sia un grande torneo". Così Jannik Sinner nel corso del media day in vista dell'esordio a Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, n. 109 Atp, mai affrontato prima in carriera. "Sono molto contento di come mi sento in campo e ovviamente vogliamo arrivare il più lontano possibile nel torneo. Allo stesso tempo, cerchiamo anche di migliorare un paio di cose - ha proseguito - Sto cercando di essere un po' più aggressivo a volte sulla linea di fondo, e poi vedremo come andrà. Cerchiamo sempre di migliorare il gioco. Credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. È stata una settimana di allenamenti molto dura per me. Abbiamo trascorso molte ore ad allenarci". L'azzurro ha tracciato anche un bilancio di questi primi due mesi di 2026: "La stagione è stata buona. Voglio dire, semifinali in Australia e quarti a Doha, ma sono molto contento di come sto e del mio stato mentale. Come ho detto, cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale - ha aggiunto - La stagione è appena iniziata, quindi questi tornei sono molto importanti per me prima di passare alla terra battuta. Mi sento bene quando gioco un buon tennis e ora vediamo come va".