Basket, qualificazioni mondiali: dominio Italia, travolta la Gran Bretagna

IL MATCH

Dopo aver sconfitto la Lituania, l'Italia ottiene la seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali di basket e lo fa con assoluto stile. Gli azzurri travolgono infatti la Gran Bretagna con un perentorio 93-57 in quel di Newcastle, dominando la partita dall'inizio alla fine. La Vertu Arena esulta solo per qualche secondo, quando Yeboah supera gli azzurri sul 3-2, poi è assolo per l'Italbasket. Mannion ribalta il risultato e firma il +10 con Veronesi, coi britannici che non reagiscono nonostante la presenza di Wheatle e altri volti noti. Tessitori, Petrucelli e compagni chiudono sul 32-14 dopo il primo quarto e dilagano nel secondo, con le triple di Veronesi e le giocate di Mannion: è 51-27 al riposo. Nel terzo periodo i britannici approfittano di un momento di stanca della nostra Nazionale, che lancia le seconde linee e si fa riavvicinare sul -14, salvo poi decollare ancora. Non c'è storia nell'ultimo quarto, che vede gli inglesi mettere a referto solo undici punti. L'Italia invece inanella triple con Spissu e Della Valle, canestri con Suigo e Mannion, e decolla fino a un maxi-vantaggio che supera i trenta punti. Quest'ultimo viene mantenuto fino alla fine, con gli azzurri che chiudono sul 93-57 e si portano in vetta al girone con la sorprendente Islanda, che batte la Lituania (86-85). Decisivo Mannion con 19 punti, doppia cifra anche per Della Valle (11) e Diouf (10).