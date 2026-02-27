BASKET

Basket, qualificazioni mondiali: dominio Italia, travolta la Gran Bretagna

La terza giornata vede gli azzurri dominare a Newcastle, ottenendo la seconda vittoria: 93-57 sui padroni di casa britannici 

27 Feb 2026 - 22:29
© Foto da web

© Foto da web

Arriva la seconda vittoria per l'Italbasket, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Gli azzurri di coach Banchi proseguono nel loro cammino e travolgono la Gran Bretagna a Newcastle, con una prestazione semplicemente strepitosa: solidità difensiva ed efficacia offensiva, che portano alla vittoria (netta) per 93-57. Nico Mannion è il top-scorer con 19 punti, in un'Italia operaia e priva dei big impegnati in Eurolega e nelle coppe.

IL MATCH
Dopo aver sconfitto la Lituania, l'Italia ottiene la seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali di basket e lo fa con assoluto stile. Gli azzurri travolgono infatti la Gran Bretagna con un perentorio 93-57 in quel di Newcastle, dominando la partita dall'inizio alla fine. La Vertu Arena esulta solo per qualche secondo, quando Yeboah supera gli azzurri sul 3-2, poi è assolo per l'Italbasket. Mannion ribalta il risultato e firma il +10 con Veronesi, coi britannici che non reagiscono nonostante la presenza di Wheatle e altri volti noti. Tessitori, Petrucelli e compagni chiudono sul 32-14 dopo il primo quarto e dilagano nel secondo, con le triple di Veronesi e le giocate di Mannion: è 51-27 al riposo. Nel terzo periodo i britannici approfittano di un momento di stanca della nostra Nazionale, che lancia le seconde linee e si fa riavvicinare sul -14, salvo poi decollare ancora. Non c'è storia nell'ultimo quarto, che vede gli inglesi mettere a referto solo undici punti. L'Italia invece inanella triple con Spissu e Della Valle, canestri con Suigo e Mannion, e decolla fino a un maxi-vantaggio che supera i trenta punti. Quest'ultimo viene mantenuto fino alla fine, con gli azzurri che chiudono sul 93-57 e si portano in vetta al girone con la sorprendente Islanda, che batte la Lituania (86-85). Decisivo Mannion con 19 punti, doppia cifra anche per Della Valle (11) e Diouf (10).

basket
italia
gran bretagna

Ultimi video

01:23
Virtus ko in Eurolega

Virtus ko in Eurolega

01:01
Virtus-Barcellona 85-80

Virtus-Barcellona 85-80

00:59
Coppa Italia di basket

Coppa Italia di basket

01:02
Basket, Virtus al comando

Basket, Virtus al comando

01:20
I posticipi del basket

I posticipi del basket

01:02
Basket, la terza forza

Basket, la terza forza

01:02
Brescia, colpo a Milano

Brescia, colpo a Milano

01:33
Eurolega: Olimpia - Partizan 85-79

Eurolega: Olimpia - Partizan 85-79

01:02
Olimpia-Zalgiris 82-86

Olimpia-Zalgiris 82-86

01:01
Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

01:46
Niang fenomeno a Dubai

Niang fenomeno a Dubai

01:09
Volley, crisi Trentino

Volley, crisi Trentino

01:17
Basket, Trapani esclusa

Basket, Trapani esclusa

01:05
Virtus, rimonta a Venezia

Virtus, rimonta a Venezia

01:16
Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

01:23
Virtus ko in Eurolega

Virtus ko in Eurolega

I più visti di Basket

Virtus-Barcellona 85-80

Virtus-Barcellona 85-80

Coppa Italia di basket

Coppa Italia di basket

Lorenzo Brown, giocatore di basket del Maccabi, e la compagna Halle Calhoun.

Lorenzo Brown è pazzo d'amore per la sua Halle

Tortona spaventa Milano, ma la Coppa Italia dei record è dell'Olimpia: primo trofeo con Poeta coach

La bella Marigona a SM: "La mia vita cambiata in pochi secondi"

Stefano Gentile a canestro con la sua Altea

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:48
Atletica, Fabbri vittorioso nel peso dei campionati assoluti indoor di Ancona
15:31
Slittino, Nations Cup: Rieder/Kainzwaldner vincono il doppio maschile a St. Moritz
14:43
Sci, Cdm skicross, Galli 7^ e Deromedis 8° nella prima gara a Kopaonik
14:42
Sci, Cdm: Casse il più veloce in seconda prova discesa Garmisch
14:09
Tennis, Atp Dubai: Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale