Tennis, Sinner a Cahill: "Mi mancherai". E l'ex coach lo avvisa: "Continua a seguire i nostri punti cardine"

08 Nov 2026 - 20:07
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"Volevamo andare avanti per tutto quest'anno, spingere fino alla fine e chiudere la stagione a Torino, che per tutti e due credo sarebbe stato il finale perfetto. Allo stesso tempo, in un certo senso, non c'era finale migliore che vincere di nuovo a Wimbledon". A metà tra rammarico e orgoglio, Jannik Sinner riflette sull'ultima partita giocata con Darren Cahill nel suo box. L'altoatesino ha pubblicato un lungo video su YouTube in cui, in coppia con Cahill, rende ancora omaggio al suo ex coach e ripercorre attraverso le foto i momenti chiave dei loro cinque anni insieme.

"Mi mancherà poterti chiamare in ogni momento - ha ammesso Sinner -. Nei momenti duri, eri il primo che cercavo. Mi sentivo vicinissimo a te. Darren, grazie per questi cinque anni indimenticabili: per come hai creduto in me, per la tua onestà e per avermi reso un giocatore e una persona migliore. È stato un privilegio".

Nel video, Cahill ricorda soprattutto che mettere da parte la sconfitta in finale al Roland Garros, "resettare, tornare e vincere il torneo più importante che giochiamo come tennisti è stato uno sforzo straordinario". Infine, l'ultimo monito: "Abbiamo lavorato perché tu possa diventare la miglior versione di te stesso a 28, 29, 30 anni. Abbi cura di seguire sempre i nostri cinque punti cardine: la pianificazione del lavoro, l'allenamento, le partite, la costanza e la pazienza. Qualunque cosa tu ottenga, continua a spingere ogni giorno".

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