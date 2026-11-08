Tennis, Sinner a Cahill: "Mi mancherai". E l'ex coach lo avvisa: "Continua a seguire i nostri punti cardine"

"Volevamo andare avanti per tutto quest'anno, spingere fino alla fine e chiudere la stagione a Torino, che per tutti e due credo sarebbe stato il finale perfetto. Allo stesso tempo, in un certo senso, non c'era finale migliore che vincere di nuovo a Wimbledon". A metà tra rammarico e orgoglio, Jannik Sinner riflette sull'ultima partita giocata con Darren Cahill nel suo box. L'altoatesino ha pubblicato un lungo video su YouTube in cui, in coppia con Cahill, rende ancora omaggio al suo ex coach e ripercorre attraverso le foto i momenti chiave dei loro cinque anni insieme.