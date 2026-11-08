Olimpia Milano, il dopo Poeta è Luca Banchi: "Entusiasmo e determinazione”

Luca Banchi è nato il 1° agosto 1965 a Grosseto. Ha cominciato ad allenare nella squadra di Grosseto, settore giovanile, per poi lavorare da assistente nell’allora B2 nelle Forze Armate a Vigna di Valle e nella stagione 1986-87 all’Affrico Firenze, dove agisce anche come responsabile del settore giovanile. Nel 1988 viene chiamato al Don Bosco Livorno, società specializzata nel settore giovanile dove vince tre volte il titolo italiano juniores (1995, 1996 e 1997). Nel 1997 viene promosso in prima squadra come capo allenatore. Vi resta due anni con due finali per la e la nomina di allenatore dell’anno. Nel 1999 viene chiamato ad allenare Trieste in Serie A. Nel 2001, ritorna a Livorno per tre stagioni, tutte in Serie A. Nel 2004-05 passa a Trapani in A2 e nel 2005-06 a Jesi in Legadue dove raggiunge i playoff. Nel 2006, arriva a Siena come assistente allenatore di Simone Pianigiani. In sei anni, la Mens Sana vince sei scudetti e quattro Coppe Italia, oltre a raggiungere due volte le Final Four di EuroLeague. Nel 2012 viene promosso capo allenatore e vince subito scudetto e Coppa Italia. Nel 2013, arriva per la prima volta all’Olimpia Milano conquistando il primo scudetto dell’era Armani e i playoff di EuroLeague. Lasciata Milano nel 2015, ha poi allenato a Torino, a Bamberg in Germania, all’AEK Atene in Grecia vincendo la Coppa Intercontinentale FIBA, a Kuban in Russia, a Pesaro e Strasburgo in Francia, ai Long Island Nets negli Stati Uniti. Tornato in Italia, ha guidato la Virtus Bologna vincendo una Supercoppa e nel 2025 ha portato l’Efes Istanbul ai playoff di EuroLeague e ad una partita dalle Final Four. Ha guidato la nazionale lettone dal 2021 al 2025 con il quinto posto in Coppa del Mondo nel 2023 e il premio di miglior allenatore della competizione. Dall’ottobre del 2025 è allenatore della Nazionale italiana.