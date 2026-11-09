Rally della Lanterna, annullata l'edizione del 2027

"L'edizione 2026 è risultata straordinaria e ha visto la partecipazione di novanta equipaggi con una presenza di oltre mille persone per tre giorni nelle strutture ricettive di Genova e delle vallate interessate - rimarca l'associazione -. Grazie alla collaborazione del gruppo crossmediale Primocanale, con il sostegno della Fondazione Carige, dell'agenzia regionale 'in Liguria' e della Camera di Commercio di Genova ha svolto una enorme promozione turistica dell'entroterra percorso dallo svolgimento della gara, con soddisfazione di tutti i Comuni coinvolti". "Purtroppo l'impegno organizzativo profuso non ha raccolto alcun riconoscimento da parte dell'amministrazione pubblica maggiormente interessata: il Comune di Genova - continua -. La sensazione che il 'Rally della Lanterna' non incontri i favori dell'attuale amministrazione comunale di Genova, ha portato l'organizzazione a prendere questa dolorosa decisione".