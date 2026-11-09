Rally della Lanterna, annullata l'edizione del 2027

09 Nov 2026 - 10:09
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Il 'Rally della Lanterna', storica gara automobilistica nell'entroterra di Genova giunta alla 42/ma edizione, non sarà iscritta alla stagione sportiva 2027 perché "la mancata concessione da parte del Comune di Genova di un contributo, informalmente promesso e, tra l'altro, concesso nelle precedenti edizioni, ha causato gravi difficoltà riguardo la copertura dei costi organizzativi". Lo comunica l'associazione sportiva dilettantistica Lanternarally, che in collaborazione con Aci Genova nel 2024 ha riportato la validità della gara come Finale di Coppa Italia, nel 2025 con validità Trofeo Italiano Rally e nel 2026 con validità Coppa Rally di Zona coefficiente 1.5.

"L'edizione 2026 è risultata straordinaria e ha visto la partecipazione di novanta equipaggi con una presenza di oltre mille persone per tre giorni nelle strutture ricettive di Genova e delle vallate interessate - rimarca l'associazione -. Grazie alla collaborazione del gruppo crossmediale Primocanale, con il sostegno della Fondazione Carige, dell'agenzia regionale 'in Liguria' e della Camera di Commercio di Genova ha svolto una enorme promozione turistica dell'entroterra percorso dallo svolgimento della gara, con soddisfazione di tutti i Comuni coinvolti". "Purtroppo l'impegno organizzativo profuso non ha raccolto alcun riconoscimento da parte dell'amministrazione pubblica maggiormente interessata: il Comune di Genova - continua -. La sensazione che il 'Rally della Lanterna' non incontri i favori dell'attuale amministrazione comunale di Genova, ha portato l'organizzazione a prendere questa dolorosa decisione". 

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