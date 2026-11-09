Nba: Lakers ok anche senza Doncic, vincono Boston e Philadelphia

09 Nov 2026 - 09:03
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Sette le partite della notte Nba, continuano a vincere i Los Angeles Lakers che anche senza Luka Doncic superano i Detroit Pistons per 121-116. Protagonista in casa Lakers è Austin Reaves, che mette a referto 43 punti. Nella Eastern Conference i Philadelphia 76ers tornano subito alla vittoria battendo i Chicago Bulls 127-121 con 29 punti di Jaylen Brown, 27 di Tyrese Maxey e 22 di LeBron James. Nella corsa al primo posto ad Est ci sono anche i Boston Celtics, che superano agevolmente i Milwaukee Bucks per 117-97 con 27 punti di Paul George e 21 di Jayson Tatum. Una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo trascina i Miami Heat alla vittoria sui Sacramento Kins per 114-108. In panchina per tutto il match Simone Fontecchio, sempre più ai margini. Tutto facile facile per i Dallas Mavericks, che battono 130-93 i Brooklyn Nets grazie ad un Cooper Flagg da 25 punti e 12 assist. Nelle altre partite, successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz 115-100 e dei Los Angeles Clippers sui New Orleans Pelicans 139-123.

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