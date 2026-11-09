Superbike, il team Pata Go Eleven ingaggia Arenas per il 2027

09 Nov 2026 - 10:06
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© Ufficio Stampa

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L’ultimo incastro della griglia WorldSBK per la stagione 2027 è ufficiale: il campione del mondo Supersport 2026 Albert Arenas salirà sulla seconda Ducati Panigale del Team Pata Go Eleven. Due volte iridato, in Moto3 nel 2020, 6 vittorie e 12 podi nel paddock MotoGP, e in Supersport nell’anno appena concluso, dominando la stagione con 4 vittorie e 17 podi, il pilota Catalano classe 1996, sposa il progetto Pata Go Eleven per il salto di categoria. 
 
Una stagione di grande sfida, la prossima, per la squadra italiana, che raddoppierà l’impegno in WorldSBK, schierando per la prima volta due piloti nella massima categoria; Albert affiancherà il già confermato Lorenzo Baldassarri, andando a comporre una coppia dal giusto mix di esperienza e velocità. Scelta migliore non poteva esserci per coronare il sogno di Gianni Ramello e Denis Sacchetti.
 
Da Campione del Mondo a rookie in Superbike, la stagione di Arenas, insieme a tutto il Team Pata Go Eleven inizierà il 9-10 Dicembre, con il primo test ufficiale sul tracciato di Valencia.

 

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