Basket, Serie A: Milano soffre ma vince. Trento sconfitta 88-86 al fotofinish
L’Olimpia va avanti di 15, ma subisce la rimonta di Trento guidata dai 27 di Quincy Olivari. Milano alla fine può sorridere, ma ci sarà tanto lavoro per il neo-coach
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Orfana di Bolmaro e Peters, lasciati a riposo, l’Olimpia trova la quinta vittoria in campionato. Dopo un primo quarto equilibrato, l’Armani mette la freccia portandosi sul +15 in apertura di terzo periodo, prima di essere riagguantata da una Trento mai doma. Milano la spunta nel finale, raccogliendo il secondo successo consecutivo. Per Trento si tratta invece della terza sconfitta di fila.
LA PARTITA
Avvio di gara equilibrato tra le due formazioni, ma è Trento a guidare al termine dei primi 10 minuti sul punteggio di 26-28. Menzione speciale per Jordan Bayehe, che taglia il traguardo dei 1000 punti nel nostro campionato grazie ai 5 punti messi a segno nel primo quarto. Le squadre rimangono a contatto per tutto il secondo periodo, prima che Milano allunghi sul +8 nell’ultimo minuto grazie a 3 tiri liberi di Matthews e a un sottomano in reverse dell’ex Flaccadori. Sugli scudi Quincy Olivari, autore di 17 punti con 2/3 da due e 4/8 dall’arco, mentre dalla parte di Milano il top scorer è Pippo Ricci con 10 punti. Al ritorno in campo l’Olimpia alza i giri del motore e grazie a un parziale di 7-0 (12-0 se si considera il finale di primo tempo) si porta sul 63-48, obbligando coach Rossi a fermare il gioco. La Dolomiti Energia non ci sta e ritorna prepotentemente in gioco sul -5 affidandosi alle giocate di Bertini e Olivari, lasciando aperta la partita nell’ultimo quarto. Dopo la pausa lunga si riprende sul 75-70, con i bianconeri che riducono ulteriormente lo svantaggio sul -3. Olivari sbaglia clamorosamente i liberi del -1, ma un canestro di Darius Brown da 2 punti con fallo subito permette ai trentini di agganciare l’Olimpia sul 79-79. Nel finale domina la tensione: tanti errori da una parte e dell’altra, ma alla fine a spuntarla di misura è l’Armani per 88-86. Decisivi i liberi di RJ Cole e il tentativo invano di Darius Brown da metà campo sulla sirena.
TABELLINO
Armani Olimpia Milano-Dolomiti Energia Trentino 88-86 (Parziali 26-28, 30-20, 19-22, 13-16)
Armani Olimpia Milano: Burnell 8 (2/4 2pt, 1/3 3pt, 1/2 tl), R.J. Cole 10 (3/9 2pt, 4/5 tl), Wright 11 (4/8 2pt, 0/2 3pt, 3/6 tl), Diop 9 (3/5 2pt, 3/5 tl), Tonut 3 (0/2 2pt, 0/3 3pt, 3/4 tl), Thompson 8 (4/8 2pt, 0/2 3pt), Ricci 10 (1/3 2pt, 2/5 3pt, 2/2 tl), Flaccadori 2 (1/1 2pt, 0/1 3pt), Hall 10 (2/4 2pt, 1/2 3pt, 3/5 tl), Guduric 4 (2/2 2pt, 0/4 3pt), Matthews 11 (0/1 2pt, 1/3 3pt, 8/9 tl), Akele 2 (1/2 2pt)
Dolomiti Energia Trentino: D. Brown 11 (2/3 2pt, 0/4 3pt, 7/7 tl), C. Brown 11 (2/4 2pt, 1/3 3pt, 4/4 tl), Bertini 8 (0/1 2pt, 2/2 3pt, 2/2 tl), Flauto 0, Niang 4 (1/3 2pt, 0/2 3pt, 2/2 tl), Olivari 27 (2/6 2pt, 6/11 3pt, 5/8 tl), Forray 0, Cattapan 0, Mawugbe 4 (2/3 2pt), Bigelow 5 (1/3 2pt, 1/4 3pt), Bayehe 14 (4/6 2pt, ½ 3pt, 3/5 tl), Bouza 2 (1/1 2pt).