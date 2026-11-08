Basket, Serie A: Milano soffre ma vince. Trento sconfitta 88-86 al fotofinish

LA PARTITA

Avvio di gara equilibrato tra le due formazioni, ma è Trento a guidare al termine dei primi 10 minuti sul punteggio di 26-28. Menzione speciale per Jordan Bayehe, che taglia il traguardo dei 1000 punti nel nostro campionato grazie ai 5 punti messi a segno nel primo quarto. Le squadre rimangono a contatto per tutto il secondo periodo, prima che Milano allunghi sul +8 nell’ultimo minuto grazie a 3 tiri liberi di Matthews e a un sottomano in reverse dell’ex Flaccadori. Sugli scudi Quincy Olivari, autore di 17 punti con 2/3 da due e 4/8 dall’arco, mentre dalla parte di Milano il top scorer è Pippo Ricci con 10 punti. Al ritorno in campo l’Olimpia alza i giri del motore e grazie a un parziale di 7-0 (12-0 se si considera il finale di primo tempo) si porta sul 63-48, obbligando coach Rossi a fermare il gioco. La Dolomiti Energia non ci sta e ritorna prepotentemente in gioco sul -5 affidandosi alle giocate di Bertini e Olivari, lasciando aperta la partita nell’ultimo quarto. Dopo la pausa lunga si riprende sul 75-70, con i bianconeri che riducono ulteriormente lo svantaggio sul -3. Olivari sbaglia clamorosamente i liberi del -1, ma un canestro di Darius Brown da 2 punti con fallo subito permette ai trentini di agganciare l’Olimpia sul 79-79. Nel finale domina la tensione: tanti errori da una parte e dell’altra, ma alla fine a spuntarla di misura è l’Armani per 88-86. Decisivi i liberi di RJ Cole e il tentativo invano di Darius Brown da metà campo sulla sirena.